Cuba: Situația salubrității din Havana, grav afectată de blocare importurilor de petrol

În Havana, deșeurile au început să se înmulțească, pe fondul lipsei de combustibil. Doar 44 din cele 106 camioane de gunoi ale orașului mai sunt operaționale, din cauza lipsei de carburant, ceea ce a dus la încetinirea semnificativă a colectării gunoiului, relatează publicația locală Cubadebate, citată de Reuters.

„Este peste tot în oraș. Au trecut mai bine de 10 zile de când a venit ultima dată un camion de gunoi”, a spus un cetățean, cu privire la situația colectării gunoiului.

Grămezi de deșeuri, printre care cutii de carton, pungi uzate, sticle de plastic și cârpe pot fi văzute pe străzile capitalei, inclusiv în zonele de pe litoral, iar unii locuitori caută prin gunoaie obiecte pe care le-ar putea reutiliza.

Situații similare au fost semnalate și în alte orașe, iar cetățenii au avertizat asupra riscurilor pentru sănătatea publică.

Guvernul cubanez a introdus măsuri de raționalizare a carburanților, pe fondul crizei în care se află. De la jumătatea lunii decembrie, Venezuela, principalul furnizor de petrol al Cubei, a întrerupt livrările, iar pe fondul amenințărilor administrației americane, acestea au fost întrerupte și de Mexic.

Deși Cuba se află sub un embargo american încă din anii 1960, președintele Trump a înăsprit măsurile, sancționând navele care transportă petrol către Cuba și amenințând furnizorii cu tarife comerciale, deși state precum Venezuela și Mexic au avertizat asupra efectelor umanitare ale măsurilor.