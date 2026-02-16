Prima pagină » Știrile zilei » Cuba: Situația salubrității din Havana, grav afectată de blocare importurilor de petrol

Cuba: Situația salubrității din Havana, grav afectată de blocare importurilor de petrol

În capitala Cubei, salubritatea a fost grav afectată de penuria de combustibil care a scos din funcțiune majoritatea mașinilor de gunoi, una dintre cele mai vizibile consecințe ale măsurilor impuse de Statele Unite ale Americii pentru a bloca livrările de petrol către insulă.
Cuba: Situația salubrității din Havana, grav afectată de blocare importurilor de petrol
Sursa foto: X
Radu Mocanu
17 feb. 2026, 00:30, Știri externe

În Havana, deșeurile au început să se înmulțească, pe fondul lipsei de combustibil. Doar 44 din cele 106 camioane de gunoi ale orașului mai sunt operaționale, din cauza lipsei de carburant, ceea ce a dus la încetinirea semnificativă a colectării gunoiului, relatează publicația locală Cubadebate, citată de Reuters

„Este peste tot în oraș. Au trecut mai bine de 10 zile de când a venit ultima dată un camion de gunoi”, a spus un cetățean, cu privire la situația colectării gunoiului. 

Grămezi de deșeuri, printre care cutii de carton, pungi uzate, sticle de plastic și cârpe pot fi văzute pe străzile capitalei, inclusiv în zonele de pe litoral, iar unii locuitori caută prin gunoaie obiecte pe care le-ar putea reutiliza. 

Situații similare au fost semnalate și în alte orașe, iar cetățenii au avertizat asupra riscurilor pentru sănătatea publică. 

Guvernul cubanez a introdus măsuri de raționalizare a carburanților, pe fondul crizei în care se află. De la jumătatea lunii decembrie, Venezuela, principalul furnizor de petrol al Cubei, a întrerupt livrările, iar pe fondul amenințărilor administrației americane, acestea au fost întrerupte și de Mexic. 

Deși Cuba se află sub un embargo american încă din anii 1960, președintele Trump a înăsprit măsurile, sancționând navele care transportă petrol către Cuba și amenințând furnizorii cu tarife comerciale, deși state precum Venezuela și Mexic au avertizat asupra efectelor umanitare ale măsurilor. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Cine selectează viitorii magistrați români: controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu
G4Media
Kim Jong-un a inaugurat un cartier de lux în Phenian pentru familiile soldaților uciși în Ucraina. Cine a fost alături de liderul nord-coreean
Gandul
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
Libertatea
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
CSID
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor