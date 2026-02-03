În Cuba, turismul se prăbușește sub greutatea crizei

Sosirile turiștilor pe insula caraibiană au scăzut cu 17,8% într-un singur an, ilustrând impactul direct al crizei economice și politice asupra unui sector vital pentru țară, potrivit Le Figaro.

Aproximativ 1,8 milioane de vizitatori au călătorit pe insulă, conform datelor publicate duminică de Oficiul Național de Statistică și Informații (ONEI), mult sub cele 2,6 milioane așteptate de guvern. Aceasta reprezintă un regres pentru fosta destinație vedetă din Caraibe.

ONU estimează că fluxul de turiști internaționali continuă să crească, cu 1,52 miliarde de călători înregistrați la nivel mondial în 2025, cu aproape 60 de milioane mai mult decât în ​​2024.

Un an teribil pentru turismul internațional din Cuba

Anul 2025 „a fost teribil pentru turismul internațional din Cuba”, a comentat economistul cubanez Pedro Monreal pe rețeaua de socializare X, adăugând: „Știam că asta va veni”. Insula se confruntă cu una dintre cele mai grave crize economice ale sale, marcată de penurie de combustibil, medicamente și electricitate, în mare parte din cauza înăspririi sancțiunilor americane în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

Piețele turistice istorice s-au prăbușit, cum ar fi Canada (-12,4%), Rusia (-29%), Germania ( -50,5%) și chiar diaspora cubaneză (-22,6%), majoritatea locuind în Statele Unite. Iar tendința descendentă continuă.

În decembrie 2025, Cuba a înregistrat cele mai scăzute cifre de sosiri turistice pentru acea lună din ultimii patru ani, confirmând un început lent al sezonului de vârf, care a început în noiembrie.

Mai multe țări au emis avertismente de călătorie pentru Cuba, inclusiv Canada, Spania și Regatul Unit, care și-au îndemnat cetățenii să dea dovadă de „prudență extremă ”. Argentina a recomandat vineri, 30 ianuarie, cetățenilor săi să evite călătoriile pe insulă din cauza perturbărilor serviciilor publice și a lipsei de materiale medicale.