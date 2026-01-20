Prima pagină » Știri externe » Statutul Groenlandei riscă să rupă Occidentul: De ce nu îi convine Kremlinului o nouă criză

Statutul Groenlandei riscă să rupă Occidentul: De ce nu îi convine Kremlinului o nouă criză

Divergențele tot mai vizibile dintre Donald Trump și partenerii europeni în legătură cu statutul Groenlandei pot părea, la prima vedere, un avantaj strategic pentru Rusia. Totuși, entuziasmul inițial se temperează rapid: Kremlinul constată că o Americă imprevizibilă și dispusă la acțiuni unilaterale poate reprezenta o amenințare la fel de mare pentru interesele sale ca și o alianță occidentală unită, scrie CNN.
Statutul Groenlandei riscă să rupă Occidentul: De ce nu îi convine Kremlinului o nouă criză
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Victor Dan Stephanovici
20 ian. 2026, 11:41, Știri externe

De-a lungul deceniilor, politica externă a Moscovei a urmărit constant slăbirea legăturilor transatlantice și diminuarea influenței instituțiilor occidentale. NATO a fost o țintă prioritară, mai ales după începutul conflictului din Ucraina. În acest cadru, ideea exprimată de Trump privind o posibilă achiziție a Groenlandei a părut, teoretic, un avantaj geopolitic pentru Rusia, arată CNN.

Statutul Groenlandei și reacțiile divergente din Rusia

Posturile de televiziune apropiate puterii au prezentat disputele drept „o lovitură gravă pentru NATO”. În schimb, poziția oficială a Kremlinului a fost mai precaută. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a criticat inițiativa lui Trump, acuzând-o de încălcarea normelor dreptului internațional – afirmație privită cu ironie în Occident, având în vedere propriul comportament al Rusiei pe scena internațională.

Dincolo de dezbaterea politică, o prezență americană consolidată în Groenlanda ar putea afecta direct interesele Rusiei în regiunea arctică. Iar aceasta este esențială pentru transportul maritim, accesul la resurse energetice și echilibrul militar global. Extinderea influenței Washingtonului în zonă ar diminua capacitatea Moscovei de a acționa liber în nord.

America imprevizibilă – o provocare nouă

Paradoxal, Kremlinul nu este îngrijorat doar de o Europă divizată, ci și de direcția unilaterală a politicii americane. Vladimir Putin a avertizat recent că se intră într-o eră în care „forța înlocuiește diplomația”. El a criticat implicit Washingtonul, fără a recunoaște sau a discuta despre propriile acțiuni similare.

În timp ce urmărește disputele dintre SUA și Europa, Moscova se confruntă cu pierderi de influență în alte regiuni. State considerate apropiate Kremlinului, precum Venezuela sau Iran, au suferit presiuni sau intervenții occidentale, alimentând temeri legate de o politică externă americană mai agresivă.

Pe plan ideologic, abordarea americană de tip „sfere de influență” pare să confirme viziunea promovată de Rusia. Dar, în realitate, un astfel de sistem avantajează statele cu resurse și putere militară superioare, ceea ce ar putea pune Moscova în dezavantaj.

Ruptura dintre Statele Unite și Europa pe tema Groenlandei oferă Rusiei doar un câștig parțial. Slăbirea coeziunii occidentale este „benefică” pentru Kremlin, însă o America greu de prevăzut și orientată spre acțiuni de forță ar putea genera un mediu internațional instabil și periculos, inclusiv pentru interesele rusești.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Primarii din orașele cu termoficare își strigă disperarea către Ilie Bolojan: „Nu mai putem suporta subvențiile. Vor îngheța oamenii în case. Și el lua subvenție când era primar”
Gandul
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Expertul care a prezis războiul din Ucraina explică de ce „nu va exista o nouă Ialta”
Libertatea
Cea mai dietetică ciorbă cu carne. Singura ciorbă care te ajuta să slăbești, potrivit experților nutriționiști
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor