Statutul Groenlandei riscă să rupă Occidentul: De ce nu îi convine Kremlinului o nouă criză

De-a lungul deceniilor, politica externă a Moscovei a urmărit constant slăbirea legăturilor transatlantice și diminuarea influenței instituțiilor occidentale. NATO a fost o țintă prioritară, mai ales după începutul conflictului din Ucraina. În acest cadru, ideea exprimată de Trump privind o posibilă achiziție a Groenlandei a părut, teoretic, un avantaj geopolitic pentru Rusia, arată CNN.

Statutul Groenlandei și reacțiile divergente din Rusia

Posturile de televiziune apropiate puterii au prezentat disputele drept „o lovitură gravă pentru NATO”. În schimb, poziția oficială a Kremlinului a fost mai precaută. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a criticat inițiativa lui Trump, acuzând-o de încălcarea normelor dreptului internațional – afirmație privită cu ironie în Occident, având în vedere propriul comportament al Rusiei pe scena internațională.

Dincolo de dezbaterea politică, o prezență americană consolidată în Groenlanda ar putea afecta direct interesele Rusiei în regiunea arctică. Iar aceasta este esențială pentru transportul maritim, accesul la resurse energetice și echilibrul militar global. Extinderea influenței Washingtonului în zonă ar diminua capacitatea Moscovei de a acționa liber în nord.

America imprevizibilă – o provocare nouă

Paradoxal, Kremlinul nu este îngrijorat doar de o Europă divizată, ci și de direcția unilaterală a politicii americane. Vladimir Putin a avertizat recent că se intră într-o eră în care „forța înlocuiește diplomația”. El a criticat implicit Washingtonul, fără a recunoaște sau a discuta despre propriile acțiuni similare.

În timp ce urmărește disputele dintre SUA și Europa, Moscova se confruntă cu pierderi de influență în alte regiuni. State considerate apropiate Kremlinului, precum Venezuela sau Iran, au suferit presiuni sau intervenții occidentale, alimentând temeri legate de o politică externă americană mai agresivă.

Pe plan ideologic, abordarea americană de tip „sfere de influență” pare să confirme viziunea promovată de Rusia. Dar, în realitate, un astfel de sistem avantajează statele cu resurse și putere militară superioare, ceea ce ar putea pune Moscova în dezavantaj.

Ruptura dintre Statele Unite și Europa pe tema Groenlandei oferă Rusiei doar un câștig parțial. Slăbirea coeziunii occidentale este „benefică” pentru Kremlin, însă o America greu de prevăzut și orientată spre acțiuni de forță ar putea genera un mediu internațional instabil și periculos, inclusiv pentru interesele rusești.