Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a salutat apelurile din partea Parisului, Romei și Berlinului de a relua negocierile cu Moscova, considerându-le o „evoluție pozitivă”, notează POLITICO.

„Am luat act de declarațiile făcute în ultimele zile de o serie de lideri europeni, și anume de Paris, Roma și chiar Berlin, oricât de ciudat ar părea, în favoarea ideii că, până la urmă, pentru a avea stabilitate în Europa, este necesar să se discute cu rușii. Acest lucru este în deplină concordanță cu viziunea noastră”, a declarat Peskov.

Pe cale diplomatică, Rusia a fost „înghețată” încă din 2022, odată cu începerea invaziei din Ucraina. Cu toate acestea, în ultima perioadă, premierul Italiei, Georgia Meloni, președintele Franței, Emmanuel Macron și cancelarul german, Friedrich Merz au semnalat o nouă deschidere cu privire la dialogul cu Moscova.

Mertz, a solicitat, în această săptămână, un „echilibru în relațiile cu Rusia”. De asemenea, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a precizat că va fi nevoie să existe și eventuale discuții cu Putin, atrăgând însă atenția că, totuși, situația nu se află în acest stadiu, dar și că bombardamentele continue asupra Ucrainei ar putea pune Rusia într-o situație dificilă.

Totuși, nu toți aliații occidentali ai Ucrainei sunt de acord cu deschiderea în ceea ce privește demersul negocierilor. Ministra de Externe a Marii Britanii, Yvette Cooper, a declarat pentru POLITICO că nu există „dovezi că Putin dorește cu adevărat pacea”.

Noile apeluri vin pe fondul îngrijorărilor liderilor europeni că Washington-ul ar putea marginaliza liderii UE în negocierile de pace dintre Kiev și Moscova. Săptămâna trecută, Meloni a cerut UE să numească un trimis special pentru a discuta cu Rusia.