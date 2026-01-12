Schimbare de ton la Bruxelles: Comisia Europeană, deschisă pentru eventuale negocieri cu Putin

„Lucrăm foarte, foarte mult pentru pacea în Ucraina. Pacea în Ucraina depinde de o singură persoană. Această persoană este, după cum știți foarte bine, președintele Putin. Așadar, evident, la un moment dat, vor trebui să aibă loc discuții și cu președintele Putin. Între timp, se depun eforturi considerabile”, a declarat luni după-amiază, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, citată de Euronews.

Potrivit oficialei, Comisia Europeană „nu vede niciun semn” că Putin ar fi dispus să participe la eventuale negocieri.

„Din păcate, nu vedem niciun semn din partea președintelui Putin că ar fi dispus să participe la astfel de discuții, așa că nu am ajuns încă acolo, dar, la un moment dat, sperăm cu adevărat că vor avea loc astfel de discuții care vor duce în cele din urmă la pace în Ucraina”, a adăugat Pinho.

Întrebată dacă președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, ar trebui să fie cea care inițiază un eventual demers al negocierilor, purtătoarea de cuvânt a CE a refuzat să speculeze asupra „momentului, condițiilor și persoanelor implicate”, îndemnându-l pe Vladimir Putin să accepte o întâlnire față în față cu Zelenski, întâlnire pe care liderul rus a refuzat să o aibă.

Ea a precizat că negocierile nu s-au amânat din cauza președintelui Zelenski, „care a afirmat de multe ori că este pregătit” pentru negocieri.

Vorbind despre eventualele negocieri, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a reiterat: „Nu am ajuns încă acolo. Ne-am dori să fim acolo”, a conchis Pinho.

Schimbare de ton a Comisiei Europene

Declarațiile reprezintă o schimbare de ton a politicii Comisiei Europene, care, până în prezent, a fost focusată pe izolarea diplomatică și economică a Rusiei prin intermediul sancțiunilor.

Schimbarea de ton vine în urma declarațiilor date de președintele francez, Emmanuel Macron, care a precizat că reluarea dialogului cu Vladimir Putin ar trebui să aibă loc „cât mai curând posibil”.

Macron a susținut anterior că discuțiile directe cu Putin ar fi „utile” pentru a evita dependența de Statele Unite, care acționează în prezent ca unic intermediar în negocierile de pace pentru Ucraina.