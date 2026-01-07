Președintele francez Macron ar putea „restabili contactul” cu Putin în următoarele săptămâni

Într-un scurt interviu pentru France2, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că ar putea „restabili contactul” cu omologul său rus, Vladimir Putin, în următoarele săptămâni.

„În prezent, facem demersuri pentru a restabili contactul în următoarele săptămâni”, a spus Macron, întrebat despre o posibilă conversație cu Putin.

Președintele francez a subliniat că obiectivul său este pacea în Ucraina, însă nu cu prețul capitulării acesteia.

„Pe termen scurt, trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina în eforturile sale de apărare. Exact asta facem. […] Nu vrem ca această pace să însemne capitularea Ucrainei”, a subliniat Macron, potrivit Ukrainska Pravda.

Afirmațiile lui Macron vin în contextul în care în urma summitului de la Bruxelles din decembrie 2025, el a spus că Europa trebuie să găsească o modalitate de a dialoga direct cu liderul rus.

La finalul summitului, Macron le-a spus reporterilor că „este util” ca europenii să vorbească cu liderul rus Vladimir Putin.

„Cred că noi, europenii și ucrainenii, trebuie să găsim un cadru pentru a angaja o discuție în forma cuvenită. „Va trebui să vorbim cu Vladimir Putin”, a fost concluzia lui Macron.

La momentul respectiv, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin este gata să dialogheze cu Macron „dacă există voință politică reciprocă”.

Ultima dată când cei doi au vorbit la telefon a fost pe 1 iulie 2025, prima lor conversație în aproape trei ani. La momentul respectiv, biroul lui Macron a precizat că discuția a durat două ore, iar liderul francez a cerut încetarea focului în Ucraina și demararea negocierilor pentru încheierea conflictului.