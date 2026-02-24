Regatul Unit anunță un nou pachet militar și umanitar pentru Ucraina, la patru ani de la invazia lansată de Putin

La patru ani de la începutul invaziei ruse, guvernul condus de premierul Keir Starmer a anunțat un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, care include fonduri pentru apărare, energie, asistență umanitară și reconstrucție.

Premierul britanic a convocat o reuniune a „Coaliției celor dispuși”, alături de președintele francez Emmanuel Macron, în contextul angajamentului asumat anterior împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski privind posibilitatea desfășurării de trupe britanice în Ucraina după încheierea unui acord de pace. În cadrul viitoarei Forțe Multinaționale pentru Ucraina, un comandament format din 70 de persoane este deja operațional, iar pregătirile pentru forțele britanice sunt susținute de o finanțare de 200 de milioane de lire sterline.

Ce include pachetul?

Pachetul anunțat include 20 de milioane de lire pentru sprijin energetic de urgență, destinat reparării infrastructurii afectate de atacurile rusești și consolidării sistemului înaintea iernii viitoare. Astfel, sprijinul total al Marii Britanii pentru sectorul energetic ucrainean depășește 490 de milioane de lire de la începutul războiului. De asemenea, 5,7 milioane de lire vor fi alocate pentru asistență umanitară destinată comunităților din prima linie, persoanelor evacuate și celor afectate de bombardamente. Alte 30 de milioane de lire vor sprijini reziliența societății ucrainene și demersurile de tragere la răspundere pentru presupuse crime de război comise de Rusia.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, aflat la Kiev, a acuzat Moscova de tentative de „rusificare” în teritoriile ocupate temporar, inclusiv prin impunerea pașapoartelor rusești, interzicerea limbii ucrainene și arestări arbitrare.

La Londra, ministrul Apărării John Healey a participat la o ceremonie de comemorare la Catedrala Ucraineană, în memoria victimelor războiului.

„Mesajul nostru pentru poporul ucrainean este simplu: Marea Britanie este alături de voi, mai ferm ca niciodată”, a declarat Starmer, care a subliniat că războiul declanșat de președintele rus Vladimir Putin rămâne „cea mai critică problemă a epocii noastre”.

Guvernul britanic afirmă că va continua sprijinul pentru Ucraina „atât timp cât va fi necesar”, până la obținerea unei păci juste și durabile.