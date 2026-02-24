Prima pagină » Politic » Radu Miruță, mesaj la patru ani de război în Ucraina: Problemele României nu sunt vina victimelor unui război

Ministrul român al Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj marți, zi care marchează patru ani de război în Ucraina. „Ni se spune că avem drumuri proaste, școli slabe și spitale insuficiente pentru că am ajutat Ucraina. Fals. Problemele noastre nu sunt vina victimelor unui război”, a afirmat Miruță.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
24 feb. 2026, 10:27, Politic

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis marți un mesaj, când se împlinesc patru ani de la debutul invaziei rusești în Ucraina. Ministrul a subliniat, în mesajul său, solidaritatea arătată de România în primele zile ale conflictului.

„Acum 4 ani, lumea s-a schimbat într-o dimineață. Un război în Europa, ceva ce mulți dintre noi credeam imposibil, a început chiar lângă granița noastră. În primele zile, România a fost extraordinară. Ne-am deschis casele. Am ajutat. Am arătat solidaritate. Am fost oameni”, a scris Radu Miruță în postarea sa de pe Facebook.

Ministrul susține că în prezent, o parte a discursului public s-a schimbat, fiind marcat de „suspiciune, ceartă și manipulare”.

„Azi, acea solidaritate s-a transformat în suspiciune, ceartă și manipulare. Ni se spune că avem drumuri proaste, școli slabe și spitale insuficiente pentru că am ajutat Ucraina. Fals. Avem exact țara pe care am construit-o noi în 36 de ani de democrație. Problemele noastre nu sunt vina victimelor unui război”, a completat Miruță.

Acesta a atras atenția asupra efectelor propagandei și ale dezinformării, pe care le consideră factori de divizare în societate. „E trist că propaganda a ajuns să ne dezbine familiile. E trist că minciuna a devenit mai puternică decât realitatea”, a mai transmis el.

În mesajul său, Radu Miruță a reiterat gravitatea situației din Ucraina, subliniind că „la doi pași de noi se moare” și că „oameni nevinovați își pierd casele, familiile, viitorul, totul din ambiția unui regim agresiv”.

În final, oficialul a susținut că istoria „va ține minte că România, chiar și dezbinată, a ales partea corectă”, subliniind că această alegere „face diferența între un popor mic și unul mare”.

