Ministrul Transporturilor, mesaj pentru Ziua Feroviarilor: Către oamenii care țin România în mișcare – La mulți ani, feroviari!

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, a transmis un mesaj celor care lucrează în sistemul feroviar românesc, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl au în funcționarea economiei și în conectarea comunităților din întreaga țară.

„Astăzi nu este doar o dată în calendar. Astăzi este despre voi, cei care, de multe ori nevăzuți și neauziți, faceți ca inima acestei țări să continue să bată”, se arată în mesajul transmis feroviarilor.

Calea ferată înseamnă, înainte de toate, oameni – profesioniști care își desfășoară activitatea în condiții dificile, de la nopți nedormite în gări izolate până la intervenții în frigul iernii sau arșița verii, adaugă Șerban. Potrivit acestuia, sistemul feroviar a fost menținut funcțional adesea datorită priceperii, responsabilității și devotamentului angajaților.

În mesaj este subliniată și dimensiunea socială a muncii feroviarilor: aceștia sunt cei care aduc studenții acasă, reunesc familiile de sărbători și susțin economia națională, „vagon cu vagon”. Fiecare sosire în siguranță la destinație reflectă efortul lor zilnic și sacrificiul făcut departe de propriile familii.

Ministrul Transporturilor a transmis mulțumiri pentru devotamentul neclintit al feroviarilor și a reafirmat angajamentul instituției de a reda demnitatea acestei profesii esențiale pentru România.

„La mulți ani, dragi feroviari!”, se încheie mesajul oficial.