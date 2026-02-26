Bruxellesul respinge fondul dedicat avortului, dar indică surse alternative de finanțare

Executivul european nu va crea însă un fond dedicat care să finanțeze deplasarea femeilor din statele unde avortul este restricționat către alte țări ale UE.

Decizia reprezintă răspunsul Executivului european la inițiativa „My Voice, My Choice”, care a strâns 1,1 milioane de semnături pentru a sprijini femeile care nu au acces la întreruperi de sarcină sigure și legale.

Alegerea revine statelor

Comisia a indicat că poate fi utilizat Fondul Social European Plus, subliniind că politica de sănătate este competență națională și că fiecare stat membru decide cum folosește acest instrument.

Comisarul european pentru egalitate, Hadja Lahbib a declarat pentru BBC că aproape 500.000 de avorturi nesigure au loc anual în Europa și că „siguranța și libertatea nu trebuie să depindă niciodată de codul poștal sau de venit”.

Grupul „My Voice, My Choice” a salutat decizia drept „o victorie pentru femeile din Europa” și „un angajament politic pentru drepturile femeilor”. Coordonatoarea inițiativei, Nika Kovač, a afirmat că Executivul european a conturat „o cale concretă” pentru îngrijirea viitoare, deși nu a fost creat un nou instrument juridic.

Critici privind finanțarea avortului

În schimb, grupurile anti-avort au criticat decizia. Partidul olandez reformat SGP s-a declarat dezamăgit, iar eurodeputatul Bert-Jan Ruissen a susținut că este regretabil faptul că Executivul european ar fi fost influențat de „campania masivă și lobby-ul” inițiativei.

Și gruparea juridică poloneză Ordo Iuris, organizație conservatoare activă în domeniul dreptului familiei și al protecției vieții, a pus la îndoială organizațiile din spatele campaniei, spunând că multe dintre ele au primit finanțare europeană.

Comisia a precizat că Fondul Social European Plus nu a fost folosit până acum pentru finanțarea avorturilor sigure, însă acesta există, este deja operațional și nu trebuie să aștepte viitoarele negocieri bugetare.