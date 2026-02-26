Moment decisiv la Bruxelles. Ursula von der Leyen, presată să decidă astăzi asupra finanțării avortului în Europa

O sută cinci membri ai Parlamentului European au trimis miercuri o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicitând crearea unui fond european care să asigure accesul real și efectiv la servicii de sănătate reproductivă.

Scrisoarea are scopul de a exercita presiune asupra Comisiei, înainte de decizia privind inițiativa cetățenească europeană „My Voice, My Choice”, care a strâns 1.124.513 de semnături din toate cele 27 de țări și a solicitat îmbunătățirea accesului la avort în condiții de siguranță în Europa.

Inițiativa solicită sprijin financiar pentru femeile care trebuie să călătorească în alte țări europene pentru a avea acces la întreruperi de sarcină în condiții sigure.

Susținătorii măsurii consideră că lipsa accesului la astfel de servicii în unele state membre creează riscuri pentru sănătatea fizică și psihică și poate determina recurgerea la proceduri periculoase.

Instituțiile Uniunii Europene sunt obligate să evalueze orice inițiativă care beneficiază de sprijinul a cel puțin 1 milion de persoane din cel puțin șapte țări ale UE.

Conform informațiilor Euractiv, Comisia urmează să decidă joi dacă va da un răspuns pozitiv inițiativei „My Voice, My Choice: For Safe and Accessible Abortion” ,care ar crea un fond voluntar pentru a ajuta femeile să avorteze într-o altă țară din Uniune.

Parlamentul European are obligația de a discuta inițiativa, așa cum a făcut-o și anul trecut, când a fost adoptată, în decembrie, o rezoluție fără caracter obligatoriu, care solicită crearea unui fond al UE pentru a ajuta femeile care nu au acces la avorturi sigure și legale în țările lor.

Textul Parlamentului prevede un mecanism de solidaritate care să permită statelor membre UE să ofere acces la întreruperea sarcinii oricărei femei căreia i se interzice acest lucru în țara sa de origine.

Acum, unii dintre europarlamentarii care au susținut rezoluția solicită Comisiei să ia măsuri.

Scrisoarea a fost semnată în principal de parlamentari din grupurile Socialists and Democrats (S&D), Greens/EFA, la care s-au alăturat câțiva membri ai Renew Europe și unul al Partidului Popular European.

„Vrem ca Comisia să instituie un mecanism financiar care să permită femeilor să beneficieze de același tratament, indiferent de țara din care provin”, a declarat pentru Euronews eurodeputatul sloven Matjaž Nemec, membru al grupului S&D.

Biroul său estimează că o sumă cuprinsă între trei și șapte milioane de euro pe an ar fi suficientă pentru a înființa acest fond, care ar acoperi, practic, costurile sistemelor medicale din țările UE pentru efectuarea avorturilor.

„Inegalitățile dintre statele membre continuă să creeze diferențe nedrepte și să expună persoanele la condiții nesigure și discriminatorii”, se arată în scrisoare.

Deputații care au semnat scrisoarea afirmă, de asemenea, că sunt „gata să examineze alte căi politice și juridice” dacă Comisia nu va răspunde pozitiv la inițiativă.

Alți deputați europeni, însă, nu sunt de acord cu această propunere.

Partidul spaniol de extremă dreapta Vox a trimis, de asemenea, o scrisoare către Ursula von der Leyen și comisarul european pentru egalitate, Hadja Lahbib, cerându-le să se abțină de la „finanțarea avorturilor transfrontaliere cu bani publici” și calificând inițiativa cetățenească europeană drept „influențată politic”.