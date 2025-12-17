Prima pagină » Politic » Moment istoric. Europa a votat în favoarea unui program de îmbunătățire a accesului la avorturi

Parlamentul European a votat pentru un program care sprijină accesul femeilor la avort în alte state UE, în special din țările cu restricții. Decizia finală aparține Comisiei Europene.
Moment istoric. Europa a votat în favoarea unui program de îmbunătățire a accesului la avorturi
Nițu Maria
17 dec. 2025, 15:47, Politic

Parlamentul Uniunii Europene a dat miercuri un vot favorabil pentru un program care permite femeilor din state cu reguli stricte privind avortul să beneficieze gratuit de întreruperea de sarcină într-un alt stat membru.

Propunerea a pornit de la organizația „My Voice, My Choice”, care cere crearea unui fond din bugetul Uniunii Europene, scrie Reuters.

Acest fond ar urma să acopere costurile procedurilor pentru femeile din țări unde avortul este aproape interzis, precum Malta și Polonia, sau unde accesul rămâne dificil, ca Italia și Croația.

În ultimii ani, mai multe state europene au adoptat măsuri care facilitează accesul la avort.

Regatul Unit a decis dezincriminarea procedurii, iar Franța a inclus dreptul la avort în Constituție.

În același timp, se observă în plan politic, creșterea sprijinului pentru partidele de extremă dreapta, iar multe dintre acestea se opun avortului.

Votul din Parlamentul European de astăzi a avut 358 de voturi pentru și 202 împotrivă.

Comisia Europeană urmează să hotărască în luna martie dacă va prelua inițiativa, deși alte propuneri cetățenești nu au fost aplicate integral.

Susținătorii proiectului, printre care se află activiști pentru drepturile femeilor și eurodeputați de stânga și centru-dreapta, cred că măsura poate reduce avorturile nesigure.

Tot în opinia lor, această mișcare ar putea ajuta femeile fără resurse financiare să poată obține o intervenție în afara țării de origine.

Oponenții, inclusiv membri ai Parlamentului European din zona extremei drepte și o parte a centrului-dreapta, afirmă că propunerea încalcă legislațiile naționale și valorile creștine tradiționale.

„UE ESTE ALĂTURI DE FEMEI”

„Astăzi arătăm lumii, dar mai ales cetățenilor noștri, că UE este alături de femei. UE susține egalitatea de gen, iar UE nu se teme să îndeplinească toate drepturile omului, precum și drepturile omului ale femeilor”, a declarat la Strasbourg europarlamentarul suedez Abir Sahlani, din grupul Renew Europe.

Înaintea votului, grupurile care se opun inițiativei au organizat evenimente alături de federația anti-avort One of Us și de Centrul European pentru Drept și Justiție.

Aceasta organizație a fost implicată în anularea deciziei Roe v Wade de către Curtea Supremă a Statelor Unite în anul 2022.

Cele două organizații au susținut conferințe în Parlamentul European, unde au criticat proiectul și au cerut Comisiei Europene sprijin sporit pentru maternitate, nu pentru avort.

„Trimiterea femeilor în țări mai liberale este un atac la adresa ordinii naționale”, a declarat Elisabeth Dieringer din grupul de extremă dreapta Patrioți pentru Europa, în timpul dezbaterii parlamentare dinaintea votului.

„Acest abuz ideologic de putere este ceva ce nu vom accepta la nivelul UE.”

