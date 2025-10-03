Spania vrea să introducă dreptul la avort în Constituție, la patru decenii după legalizare

Guvernul spaniol, condus de premierul Pedro Sanchez, plănuiește să facă din avort un drept protejat prin Constituție. Pedro Sanchez a spus că această măsură este necesară din cauza unui „atac global asupra libertății reproductive”.

Dacă propunerea va fi aprobată, Spania va fi a doua țară din lume care introduce dreptul la avort în Constituție, după Franța.

„Cu acest guvern, nu va exista niciun regres în ceea ce privește drepturile sociale”, a scris Pedro Sanchez pe platforma X.

Coaliția de la putere, formată din socialiști și partide de stânga radicală, încearcă să atragă sprijinul electoratului prin politici progresiste, în timp ce partidul de extremă dreapta Vox câștigă teren în sondaje.

Cum se poate schimba legea

Pentru ca avortul să fie trecut în Constituție, guvernul are nevoie de sprijinul a trei cincimi din deputați, ceea ce înseamnă și voturi din partea Partidului Popular (PP), principala formațiune de opoziție, conservatoare.

Executivul vrea și schimbarea legii actuale privind avortul, astfel încât femeile să primească informații corecte și verificate științific, scrie Reuters.

Această inițiativă vine după ce consiliul din Madrid a aprobat, la propunerea Vox și cu voturile PP, o decizie prin care femeile care se gândesc să facă avort trebuie informate despre așa-numitul „sindrom post-avort”.

Această noțiune nu este cunoscută de toată comunitatea științifică, dar Vox susține că ar putea provoca dependențe, depresie, gânduri suicidare sau chiar cancer.

„PP a decis să se alieze cu extrema dreaptă. Este alegerea lor. Au dreptul să o facă. Dar nu în detrimentul libertăților și drepturilor femeilor”, a scris Pedro Sanchez pe X.