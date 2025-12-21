Partidul aflat la putere în Spania, testat de alegerile regionale în contextul scandalurilor

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, se află într-un moment dificil înaintea alegerilor regionale de duminica aceasta din Extremadura.

Acesta este primul test electoral important după mai multe acuzații de corupție și hărțuire sexuală care au afectat persoane din anturajul său, partidul socialist și administrația guvernamentală.

Regiunea Extremadura, considerată mult timp un teritoriu sigur pentru Partidul Muncitorilor Socialiști Spanioli, a trecut sub controlul Partidului Popular în 2023, scrie The Guardian.

Conservatorii au reușit atunci să formeze un guvern regional cu sprijinul Vox, deși socialiștii au obținut un scor mai bun la vot.

Alegerile anticipate au fost convocate în urmă cu două luni de președinta regională María Guardiola, după ce bugetul pentru anul viitor a fost respins în parlamentul regional.

Motivul respingerii a fost votul comun al PSOE și al Vox.

Candidatul socialist, Miguel Ángel Gallardo, se află în fața instanței sub acuzații de trafic de influență și abuz în serviciu. Dosarul se bazează pe suspiciuni legate de crearea unui post special pentru David Sánchez, fratele premierului, în urmă cu opt ani.

Plângerea a fost depusă de organizația Manos Limpias, cunoscută pentru acțiuni judiciare îndreptate împotriva unor figuri publice.

Gallardo și David Sánchez au respins acuzațiile și au spus că nu au încălcat legea. Acest caz se adaugă altor situații care au afectat imaginea lui Pedro Sánchez.

Soția premierului, Begoña Gómez, este și ea vizată de acuzații legate de folosirea influenței pentru atragerea de sponsori într-un program universitar.

Aceasta este acuzată, de altfel, și de utilizarea unor fonduri publice pentru cheltuieli personale. Ea a negat orice faptă ilegală. Ancheta are la bază tot o plângere depusă de Manos Limpias.

În luna iunie, Pedro Sánchez i-a cerut demisia lui Santos Cerdán din funcția de secretar organizațional al PSOE.

Decizia a venit după ce un judecător al Curții Supreme a indicat existența unor „dovezi solide” privind posibila implicare a acestuia în luarea de mită din contracte publice pentru materiale sanitare în timpul pandemiei.

Fostul ministru al transporturilor, José Luis Ábalos, și un fost consilier al acestuia, Koldo García, se află în situații similare. Toți cei vizați neagă acuzațiile.

În ultimele săptămâni, PSOE s-a confruntat și cu critici legate de lipsa unor reacții față de acuzațiile de hărțuire sexuală din interiorul partidului.

În timpul mandatului lui, Pedro Sánchez făcea afirmații controversate față de realitatea de acum, când spune că PSOE este „în mod inconfundabil angajat față de egalitate”.

Partidul Popular a profitat de acest context. Liderul său, Alberto Núñez Feijóo, a spus că speră ca votul din Extremadura să producă un „efect de domino”, care să ducă la căderea guvernului Sánchez și să scoată Spania din ceea ce el numește o „mlaștină de corupție, sexism și extorcare”.

Sondajele arată că María Guardiola nu va obține o majoritate absolută și va avea nevoie, cel mai probabil, de sprijinul Vox.

Deși Vox a părăsit anul trecut mai multe guverne regionale conduse de PP, inclusiv în Extremadura, partidul ar putea negocia pentru susținere.