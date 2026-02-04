Mihai Popșoi și-a exprimat o încredere prudentă în capacitatea administrației americane de a media procesul de pace, dar a avertizat că realitatea din teren contrazice discursul Moscovei. Într-un interviu pentru Euronews, ministrul a făcut apel la încetarea atacurilor, subliniind că „un minim gest de bună-credință” ar fi oprirea bombardamentelor, mai ales în contextul iernii când oamenii îngheață și infrastructura energetică este distrusă.

Popșoi a acuzat Rusia că vizează deliberat ținte civile, punând la îndoială angajamentul Kremlinului față de negocieri. „Atunci când rachetele zboară, copiii mor și oamenii îngheață în fiecare dimineață, un minim gest de bună-credință ar fi oprirea acestor atacuri”, a spus Popșoi. Declarațiile au loc în pregătirea unei noi runde de discuții mediate de Statele Unite la Abu Dhabi, care se vor concentra pe revendicările teritoriale rusești în estul Ucrainei.

Neutralitatea Moldovei, amenințată de acțiunile Rusiei

Republica Moldova se confruntă cu o anxietate strategică din cauza statutului său de neutralitate și a lipsei de apartenență la NATO sau UE. Ministrul a subliniat că, în ciuda acestui statut constituțional, țara a fost afectată în mod repetat de Federația Rusă, singura care a încălcat constant neutralitatea moldovenească, făcând referire la prezența trupelor ruse în Transnistria.

În acest context tensionat, Chișinăul își leagă securitatea de integrarea europeană. Ministrul Popșoi a confirmat intenția de a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, menționând că autoritățile desfășoară „munca grea” necesară în domeniile justiției, economiei și administrației publice. Pentru Moldova, aderarea la UE reprezintă nu doar un proiect politic, ci și o garanție de stabilitate regională.