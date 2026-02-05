Ministrul de Externe al Republicii Moldova: Suntem deschiși către o aderare în două etape la UE

Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, a declarat, într-un interviu pentru Euractiv, că Republica Moldova ar lua în considerare să adere la UE fără drepturi depline de membru, dacă acest lucru ar accelera procesul de aderare.

„Suntem deschiși la idei creative, dar obiectivul final este, desigur, să devenim membri cu drepturi depline, la fel ca toți ceilalți membri”, a declarat Popșoi pentru sursa citată, când a fost întrebat despre această idee.

„Vom discuta detaliile și vom putea răspunde într-un mod mai pragmatic când vom avea ceva concret în fața noastră”, a mai spus Popșoi pentru Euractiv,

Comisia Europeană nu a făcut nicio propunere oficială în acest sens, însă ea se joacă de mult timp cu ideea creării unui sistem de aderare pe două niveluri, în cadrul căruia noile țări ar trebui să treacă printr-o perioadă de probă înainte de a obține drepturi depline.

Republica Moldova și Ucraina au depus cereri de aderare la UE în 2022 și au primit și statutul de țări candidate la aderarea la UE. Chișinăul dorește să adere până în 2028, în timp ce Kievul dorește să adere cât mai curând posibil, chiar și în 2027.

Procesul de aderare a Moldovei la UE, blocat de Ungaria

Procesul de aderare a Republicii Moldova la UE este în prezent blocat de Ungaria, după ce statele membre au decis să avanseze candidatura acesteia în paralel cu cea a Ucrainei. Budapesta se opune aderării Kievului și a refuzat să deschidă orice capitol al procesului de aderare la UE, împiedicând efectiv progresul ambelor țări candidate.

Referitor la decuplarea sorții Moldovei de cea a Ucrainei, Mihai Popșoi a afirmat pentru Euronews că această situație este „foarte sensibilă”, adăugând că este o decizie pe care trebuie să o ia cele 27 de țări ale UE.

„Noi ne-am respectat partea de înțelegere”, a spus Popșoi. Ministrul a subliniat faptul că , Republica Moldova preferă în continuare să avanseze alături de Kiev în procesul de aderare la UE.