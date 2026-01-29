UE alocă 153 de milioane de euro ajutor umanitar pentru Ucraina și Republica Moldova

Din suma totală, 145 de milioane de euro sunt destinate Ucrainei și vor fi folosite pentru asistență de urgență, inclusiv adăposturi, hrană, sprijin financiar, servicii medicale, acces la apă și asistență psihosocială. Alte 8 milioane de euro vor merge către Republica Moldova, pentru sprijinirea refugiaților ucraineni care au fugit din calea războiului.

Comisia Europeană arată că, după mai bine de un deceniu de conflict și aproape patru ani de război la scară largă, situația umanitară din Ucraina rămâne extrem de gravă. Atacurile repetate asupra infrastructurii critice lasă milioane de persoane fără electricitate și încălzire, în timp ce victimele civile și distrugerile continuă să crească.

Pe lângă ajutorul umanitar, Uniunea Europeană a intensificat sprijinul pentru sectorul energetic. În această săptămână, 447 de generatoare electrice au fost livrate către spitale, adăposturi și alte servicii esențiale, iar alte 500 de generatoare urmează să ajungă în Ucraina din rezervele strategice rescEU.

De la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, Comisia Europeană a alocat peste 1,4 miliarde de euro pentru programe umanitare în Ucraina și Republica Moldova. Sprijinul total al Uniunii Europene pentru Ucraina, sub toate formele, se ridică în prezent la peste 193 de miliarde de euro.