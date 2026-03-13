România acordă sprijin Republicii Moldova după poluarea de pe Nistru

România acordă asistență gratuită Republicii Moldova, în contextul situației de urgență generate de deversarea unor substanțe poluante în Nistru, a anunțat vineri Departamentul pentru Situații de Urgență.
Cosmin Pirv
13 mart. 2026, 18:13, Social

Decizia a fost adoptată vineri de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Măsura a fost adoptată ca urmare a solicitării transmise de Ministerul Mediului al Republicii Moldova.

Astfel, Administrația Națională „Apele Române” a pus la dispoziție echipamente și materiale de specialitate și a constituit o echipă de intervenție, care s-a deplasat în Republica Moldova pentru a sprijini acțiunile de limitare și colectare a substanțelor poluante de pe suprafața apei.

De asemenea, IGSU a asigurat personal pentru coordonarea misiunii, precum și transportul echipamentelor și materialelor necesare intervenției.

Echipa de intervenție a ajuns în Republica Moldova vineri dimineața și a început activitățile de sprijin.

Sprijinul acordat a constat în următoarele produse: 200 m pânză hesiană, 600 kg material absorbant, 2000 m rulou absorbant, 30 capcane petrol și 112 m baraj absorbant.

În funcție de necesitățile identificate, sprijinul acordat va fi suplimentat, transmite DSU.

Republica Moldova a cerut vineri activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în urma deversărilor de petrol în râul Nistru, ca urmare a unui atac al Rusiei în Ucraina.

