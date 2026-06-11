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Avertismentul incredibil al unui expert: Studenții își pierd rapid capacitatea de a citi, este un colaps al generației

Un expert lansează un avertisment incredibil. Studenții își pierd rapid capacitatea de a citi, este un colaps al generației, susține expertul. Situația este la fel de proastă în cazul elevilor de liceu și de școală gimnazială.
Avertismentul incredibil al unui expert: Studenții își pierd rapid capacitatea de a citi, este un colaps al generației
Petru Mazilu
11 iun. 2026, 20:58, Social
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Studenții își pierd rapid capacitatea de a citi, susține Tyler Jagt, într-un eseu pentru The Chronicle Higher Education.

„Există un colaps generațional măsurabil în ceea ce privește cititul și scrisul”, avertizează instructorul de literatură și scriere la nivel universitar.

El și-a amintit că, recent, niciunul dintre studenții săi nu a putut termina un articol de 20 de pagini, un lucru banal în urmă cu un deceniu. Un student a avut o explicație: a pierdut subiectul lucrării.

Studenții și elevii în aceeași situație

În plus, Jagt a analizat și rezultatele evaluării la citire a Evaluării Naționale a Progresului Educațional din 2024, publicate în 2025. Scorurile la citire ale elevilor de clasa a XII-a au fost la cel mai scăzut nivel de la începutul evaluării în 1992. Aproape o treime dintre elevii de clasa a XII-a au obținut scoruri sub nivelul „de bază” al evaluării la citire, ceea ce înseamnă că probabil „nu pot trage concluzii generale din text”.

Nici copiii mai mici nu sunt într-o situație bună. Un raport recent al Fundației Annie E. Casey a constatat că 70% dintre elevii de clasa a IV-a nu pot citi la un nivel competent.

Studenții uită să citească din cauza tehnologiei

Criza este provocată de lipsa lecturii și de dezvoltarea tehnologiei precum smartphone-ul și inteligența artificială. Problema a fost amplificată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.

Mulți elevi și studenți tratează inteligența artificială ca pe un instrument de învățare autentic și devin dependenți de răspunsurile sale rapide. IA este folosită atât pentru a rezuma texte pe care tinerii nu le înțeleg, dar și pentru a scrie eseuri lungi sau pentru a rezolva probleme complicate.

Un test a avut un rezultat incredibil: 83% dintre utilizatorii de inteligență artificială nu au putut cita niciun rând din eseurile pe care tocmai le scriseseră. Culmea este că atunci când li s-a cerut să scrie fără a utiliza IA nu au reușit să termine eseul.

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