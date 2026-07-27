Bărbatul care s-a dat drept polițist, trimis în judecată. A cerut bani de la șoferi pretinzând că sunt amendați

Bărbatul se află în acest preventiv și a fost trimis în judecată la jumătatea lunii iulie. Acum, rechizitoriul său, însoțit de dosar, a fost trimis pre soluționare Judecătoriei Oradea, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Potrivit rechizitoriului, bărbatul s-a dat drept polițist de rutieră purtând o uniformă cu grade și inscripții. În dreptul unui magazin din Oșorhei, județul Bihor, acesta a oprit la „control” un conducător de BMW căruia i-a pretins că îi va reține permisul de conducere pentru 60 de zile și va primi amendă de 4.600 de lei. Ulterior, falsul polițișt l-a convins pe șofer că nu îi va lua permisul dacă va plăti jumătate din sumă. Falsul agent a primit de la șofer 2.200 de lei.

A doua zi, acționând la fel, bărbatul l-a oprit pe șoferul unui Range Rover. Acesta a pretins că îi va da o amendă de 5.000 de lei și îi va reține permisul pentru 90 de zile, iar dacă va achita jumătate i se va restitui permisul. Bărbatul a obținut de la șofer 2.000 de lei.

Bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de uzurpare a calității oficiale în formă continuată, dar și înșelăciune în formă continuată.