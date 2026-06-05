Raed Arafat, după detonarea dronei din Constanța: Putem să sistăm evacuarea

„Ca urmare a analizelor de risc efectuate de autoritățile cu responsabilități în domeniu, S-a constatat ca la acest moment nu mai există nici un pericol în zona costieră a Mării Negre”, transmit reprezentanții DSU.

Potrivit informării, activitățile de evacuare preventivă efectuate de pompieri, jandarmi și poliție de frontieră au fost sistate.

Reamintim că, în urma detonării dronei din Portul Constanța, autoritățile au activat planul roșu de intervenție și ai emis mesaj RO-Alert. Aproape 3.000 de persoane au fost evacuate de pe litoral, iar accesul a fost blocat.

„Eu ce pot să vă spun acum este că, pe baza la toată analiză care o avem, putem să sistăm evacuarea și putem să permitem oamenilor să se întoarcă înapoi la normal”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat.

Acesta a precizat că în acest moment nu mai există risc, afirmând că, potrivit evaluărilor, nu au mai fost depistate alte drone în zonă.

Peste 3.000 de persoane, evacuate, spune șeful DSU

Au fost evacuate aproape 3.000 de persoane din zona Constanța, dar și câteva sute de persoane din zona Tulcea, atât din zona portului, dar și din alte zone care sunt limitrofe apei, a spus acesta citând ISU Constanța.

„Măsura de evacuare a fost luată când s-a sesizat că există un risc și că este posibil să avem și alte drone în zona și din cauza asta s-au trimis elicopterele să verifice și s-au făcut verificări. Deci nu e vorba de târziu, e vorba că s-a luat imediat când s-a sesizat că există un risc. S-au dat mesajele RO-Alert”, a declarat Raed Arafat.

„Până la momentul în care am fost sesizați că e posibil să explodeze drona și a explodat, noi până atunci nu am considerat că trebuie să fie o evacuare mai largă decât cea care s-a făcut de autoritățile care erau la fața locului. În secunda în care s-a întâmplat acest lucru și luând în considerare că e posibil să fie și alte drone, s-a luat decizia de a face o evacuare mai largă, ce este normal”, a continuat șeful DSU.

Arafat: „Din fericire nu există victime”

Acesta a precizat că s-a acționat la timp și că, din fericire, nu există victime. Reamintim că drona a explodat la ora 10:28 în Dana 78 din Portul Constanța.

„Pentru cei care erau în jurul ei era foarte periculoasă, pentru că dacă nu se evacuau la timp putea să avem și victime, dar s-a acționat foarte bine și din fericire n-avem victime”, a declarat Raed Arafat.

Raed Arafat le-a transmis cetățenilor să aibă încredere în autorități și să nu se panicheze atunci când primesc recomandări.

„Să aibă încredere în autorități și când noi recomandăm ceva nu este niciun motiv de panică, nimeni nu face acest lucru ca să producem panică. Asta este mesajul meu către oameni, că astfel de situații pot să apară și dacă apar, să asculte recomandările autorităților. Sunt în binele lor, sunt în favoarea lor, sunt pentru a-i proteja.

Nimeni nu va exagera, nimeni nu va lua măsuri care nu sunt justificate, dar când luăm o decizie de a alerta pentru evacuare, credeți-mă că se analizează la modul serios. Astfel de decizii nu sunt decizii care se iau, cum se spune, superficial sau «pe gratis», că «hai să evacuăm». Se sesizează că este un risc, este un pericol și atunci a să ia această decizie”, spune Arafat.

Drona era ucraineană

Potrivit MApN, drona era de origine ucraineană. Autoritățile de la Kiev au confirmat, precizând că le-au transmis omologilor români informațiile necesare pentru a preveni eventuale victime în rândul populației civile.

Forțele Navale ucrainene susțin că drona, care era una dintre una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj folosite în zona operațională a Mării Negre a pierdut controlul, după ce ar fi fost afectată de mijloacele de război electronic ale inamicului, și a ajuns în apropierea coastelor României.