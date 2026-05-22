Prima pagină » Social » DSU anunță control în Bacău, după ce un copil de clasa a VIII-a a murit la școală în timpul pauzei. DSU: Este prematur să tragem concluzii

DSU anunță control în Bacău, după ce un copil de clasa a VIII-a a murit la școală în timpul pauzei. DSU: Este prematur să tragem concluzii

Unui copil de clasa a VIII-a din comuna Parincea, județul Bacău, i s-a făcut rău în cursul zilei de joi la școală, în timpul pauzei. Deși au fost trimise două ambulanțe către unitatea de învățământ, băiatul a decedat. DSU a anunțat că trimite o echipă de control „pentru efectuarea verificărilor necesare și analizarea modului de gestionare a intervenției”.
DSU anunță control în Bacău, după ce un copil de clasa a VIII-a a murit la școală în timpul pauzei. DSU: Este prematur să tragem concluzii
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
22 mai 2026, 09:16, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Departamentul pentru Situații de Urgență trimite o echipă de control în județul Bacău, după ce un copil de clasa a VIII-a din comuna Parincea a murit după ce i s-a făcut rău la școală, în timpul unei pauze.

A fost solicitată o ambulanță, iar până la sosirea acesteia, cadrele didactice au acordat primul ajutor. Totuși, din cauza gravității situației, a fost solicitată o a doua ambulanță, cu medic.

În ciuda manevrelor de resuscitare aplicate de cadrele medicale, băiatul nu a putut fi salvat, fiind declarat decesul.

Reprezentanții DSU afirmă că instituția s-a sesizat din oficiu, iar echipa de control trimisă în județ va verifica modul în care a fost gestionată intervenția medicală.

„În urma unei discuții purtate între secretarul de stat, șef al DSU, dr. Raed Arafat, și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a fost decisă trimiterea unei echipe de control a DSU în județul Bacău, pentru efectuarea verificărilor necesare și analizarea modului de gestionare a intervenției. Totodată, subliniem faptul că verificările și demersurile instituționale sunt realizate în cooperare, într-un efort comun al structurilor responsabile, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de această intervenție”, se arată în comunicatul DSU.

Reprezentanții instituției au mai transmis că până la finalizarea controlului oficial, formularea unor concluzii privind intervenția este prematură.

„Înțelegem emoția și preocuparea generate de această situație, însă considerăm că formularea unor concluzii înainte de finalizarea verificărilor oficiale este prematură. Rezultatele controlului vor fi analizate cu obiectivitate, în conformitate cu prevederile legale și procedurale aplicabile”, mai spune DSU.

IPJ Bacău a transmis că a fost demarată o anchetă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de de ucidere din culpă, pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
„Asta ne-a cerut Chivu și a fost inflexibil!” Denzel Dumfries dezvăluie rețeta succesului
GSP.ro
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat
Gandul
Momente ULUITOARE la priveghiul femeii din Sibiu care și-a UCIS mama. Amiana a fost ABANDONATĂ
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Cât te costă să crești un copil în primul an de viață, în România? Am făcut calculul complet pentru 2026
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia