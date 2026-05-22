DSU anunță control în Bacău, după ce un copil de clasa a VIII-a a murit la școală în timpul pauzei. DSU: Este prematur să tragem concluzii

Departamentul pentru Situații de Urgență trimite o echipă de control în județul Bacău, după ce un copil de clasa a VIII-a din comuna Parincea a murit după ce i s-a făcut rău la școală, în timpul unei pauze.

A fost solicitată o ambulanță, iar până la sosirea acesteia, cadrele didactice au acordat primul ajutor. Totuși, din cauza gravității situației, a fost solicitată o a doua ambulanță, cu medic.

În ciuda manevrelor de resuscitare aplicate de cadrele medicale, băiatul nu a putut fi salvat, fiind declarat decesul.

Reprezentanții DSU afirmă că instituția s-a sesizat din oficiu, iar echipa de control trimisă în județ va verifica modul în care a fost gestionată intervenția medicală.

„În urma unei discuții purtate între secretarul de stat, șef al DSU, dr. Raed Arafat, și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a fost decisă trimiterea unei echipe de control a DSU în județul Bacău, pentru efectuarea verificărilor necesare și analizarea modului de gestionare a intervenției. Totodată, subliniem faptul că verificările și demersurile instituționale sunt realizate în cooperare, într-un efort comun al structurilor responsabile, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de această intervenție”, se arată în comunicatul DSU.

Reprezentanții instituției au mai transmis că până la finalizarea controlului oficial, formularea unor concluzii privind intervenția este prematură.

„Înțelegem emoția și preocuparea generate de această situație, însă considerăm că formularea unor concluzii înainte de finalizarea verificărilor oficiale este prematură. Rezultatele controlului vor fi analizate cu obiectivitate, în conformitate cu prevederile legale și procedurale aplicabile”, mai spune DSU.

IPJ Bacău a transmis că a fost demarată o anchetă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de de ucidere din culpă, pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului.