Raport oficial după moartea copilului din Bacău / Elicopterul SMURD nu a fost solicitat, deși era disponibil

Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență anunță concluziile verificărilor efectuate în cazul copilului din județul Bacău care a murit la școală, în pauza dintre ore.

Autoritățile constată mai multe deficiențe în gestionarea cazului și neutilizarea unor resurse disponibile la momentul apelului la 112.

Acestea își exprimă „profundul regret” pentru decesul copilului și transmit condoleanțe familiei.

Cazul cerea un nivel superior de competență

Verificările au fost demarate după intervenția din 20 mai 2026, când la 112 a fost anunțat un copil inconștient, arată raportul, în care se mai adaugă și că speța încadrată drept „Cod Roșu” (copil care nu respiră), ceea ce presupunea mobilizarea unor resurse medicale cu nivel superior de competență.

Cu toate acestea, inițial, a fost trimis un echipaj medical cu asistent, deși la nivelul SAJ Bacău exista disponibil un echipaj cu medic.

Ancheta arată că nu a fost solicitat nici un elicopter SMURD, deși două aeronave aflate la Brașov și Galați erau disponibile, iar condițiile meteorologice permiteau desfășurarea misiunii.

De asemenea, inspectorii au constatat că primul echipaj medical a ajuns la intervenție la aproximativ 26 de minute de la apelul inițial, fiind depășit timpul maxim de răspuns prevăzut pentru mediul rural.

Alte nereguli identificate

Raportul mai arată că o autospecială a pompierilor din apropiere, dotată cu echipamente de prim-ajutor și dotată cu personal instruit pentru acordarea primului ajutor calificat, putea fi trimisă la caz pentru începerea manevrelor de resuscitare până la sosirea ambulanței.

Resursa nu a fost însă utilizată, se arată în raport.

Inspectorii au mai constatat că echipajul medical sosit la fața locului nu a transmis date medicale către medicul coordonator, așa cum prevăd protocoalele în vigoare.

Totodată, în dispeceratul integrat ISU-SAJ Bacău a fost identificat un paravan care separa dispecerii ISU de cei ai SAJ, aspect considerat susceptibil să afecteze comunicarea și coordonarea intervențiilor.

Raportul a fost trimis autorităților relevante

În urma verificărilor, raportul a fost transmis Poliției, Parchetului, Colegiului Medicilor și Ministerului Sănătății.

Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 5.000 de lei și a fost dispusă o anchetă internă privind modul de dispecerizare și nealertarea resursei aeriene.

Autoritățile au anunțat și măsuri de reinstruire a personalului medical și operativ, precum și analiza posibilității operaționalizării unui echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD la Bacău.