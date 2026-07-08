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CNSAS publică un raport de filaj al Securității: O delegație sportivă bulgară, urmărită pas cu pas în timpul unei vizite la Bacău, în 1968

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat, miercuri, un document din arhivele fostei Securități, care ilustrează modul în care erau desfășurate acțiunile de filaj în perioada comunistă. Raportul descrie în detaliu supravegherea unei delegații sportive a clubului Lokomotiv Sofia, aflată într-o vizită oficială la Bacău, în septembrie 1968.
CNSAS publică un raport de filaj al Securității: O delegație sportivă bulgară, urmărită pas cu pas în timpul unei vizite la Bacău, în 1968
Sursa foto: Facebook/CNSAS
Diana Nunuț
08 iul. 2026, 16:50, Social
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Un document publicat miercuri, pe pagina de Facebook, de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), oferă o imagine detaliată asupra metodelor de filaj utilizate de Securitate în perioada regimului comunist, inclusiv în cazul unor vizite oficiale ale unor delegații din state socialiste considerate aliate.

Concret, documentul datează din septembrie 1968 și consemnează activitatea echipelor de filaj care au urmărit delegația sportivă a clubului Lokomotiv Sofia, din Bulgaria, în ziua de 22 septembrie 1968, pe durata unui schimb de experiență desfășurat la Bacău.

Nota de filaj descrie minuțios fiecare deplasare a sportivilor și oficialilor bulgari, de la ieșirile din Hotelul „Bistrița” până la plimbările prin oraș, vizitele în magazine, participarea la meciuri de handbal și fotbal sau masa comună organizată împreună cu echipa Dinamo Bacău.

Delegația bulgară, urmărită cu atenție

Raportul surprinde nivelul de detaliu urmărit de ofițerii Securității. La un moment dat, aceștia notează că membrii delegației „au privit în vitrină circa 2 minute”, iar ulterior consemnează că au analizat mărfurile din Magazinul Universal „Bacăul” timp de aproximativ șapte minute.

„La orele 8,30 conducătorii delegației au ieșit de la hotelul „Bistrița” în grup de câte doi, au mers discutând pe str. Luminii, Calea Mărășești, Pasajul 6 Martie, au privit la vitrinele magazinelor. Apoi au continuat pe str. Mihai Viteazul până în dreptul magazinului „Sport” când s-au oprit și au privit în vitrină circa 2′, apoi au plecat. Au mers pe str. Mihai Viteazul, Pasajul 6 Martie, Calea Mărășești, str. Luminii și au intrat la hotelul „Bistrița” orele fiind 8,56. La orele 10,30 conducătorii delegației au ieșit de la hotel, au mers discutând pe str. Luminii, cal. Mărășești, calea Nicolae Bălcescu și au intrat la magazinul „Universal Bacăul.” Aici au privit la mărfurile expuse la diferite raioane circa 7′, după care au ieșit. Au mers pe cal. N. Bălcescu, calea Mărășești, str. Luminii și au intrat la hotelul „Bistrița” orele fiind 10,50”, se arată în documentul publicat de CNSAS.

„La orele 20,30 întreg efectivul echipei se afla la restaurantul „PARC” unde a avut loc o masă comună cu lotul echipei de handbal Dinamo Bacău. La orele 23,15 întreaga echipă bulgară a părăsit restaurantul, au mers pe aleea parcului, cal. Mărășești, str. Luminii și au intrat la hotel orele fiind 23,27. Până la orele 02,00 din 23.09.1968 nu au mai părăsit hotelul. La orele 02,00 toți componenții echipei au ieșit din hotel, au mers pe str. Luminii, str. 6 Martie, str. Gării și au intrat pe peronul gării C.F.R. Aici au așteptat acceleratul de București până la orele 03,17, când s-au urcat cu toții în tren și au plecat în direcția București. Filajul încetează”, mai precizează documentul.

Operațiunea, organizată riguros

CNSAS evidențiază și organizarea riguroasă a operațiunii. În anexa raportului sunt menționați ofițerii implicați, îmbrăcămintea purtată de fiecare, posturile de observație, schimburile de lucru și mijloacele tehnice utilizate, între care „un aparat foto robot adaptat la mapă și toc”. Echipa a fost coordonată și verificată pe teren de maiorul Hodrea Vasile, locțiitorul șefului secției.

Instituția subliniază caracterul paradoxal al misiunii, remarcând că „scopul filajului rămâne, însă, obscur: o delegaţie sportivă a unei ţări comuniste prietene este invitată pentru un schimb de experienţă şi o urmărire ospitalieră”.

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