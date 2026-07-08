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Scandalul azilelor din Bihor. Șefa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, demisă

Ministrul interimar Muncii a demis-o pe șefa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Demnitarul a solicitat și sancționarea directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor. Măsurile au legătură cu scandalul azilelor fără autorizație.
Scandalul azilelor din Bihor. Șefa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, demisă
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Petru Mazilu
08 iul. 2026, 15:56, Politic
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Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, anunțat că a demis-o pe șefa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Măsurile vizează și alte persoane cu funcții de conducere.

„Am demis-o astăzi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, doamna Alexandra Zară. De asemenea, am solicitat domnului Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, să dispună măsuri de sancționare a directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor. Am solicitat directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială să dispună măsuri de sancționare a conducerii AJPIS Bihor”, a anunțat miercuri Dragoș Pîslaru.

În plus, ministrul interimar a anunțat că „a dispus elaborarea unui protocol interinstituțional și a unor proceduri de lucru cu privire la persoanele vulnerabile vizate de acțiuni operative.”

Aceste măsuri vin ca urmare a modului în care aceste instituții au acționat atât în ceea ce privește intervenția DIICOT din data de 30 iunie, cât și în gestionarea acestui subiect în decursul anilor, a precizat Dragoș Pîslaru.

Peste 400 de persoane au fost mutate din azilele fără autorizație din Bihor. Ele au ajuns în centre rezidențiale, servicii sociale și unități medicale din diferite zone ale țării.

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