Înaintea summitului NATO din Turcia, Ucraina a respins planul de pace al președintelui american Donald Trump, a relatat The New York Post (NYP) , citând oficiali ucraineni.

„Ucraina a respins planul în 28 de puncte pentru a pune capăt conflictului cu Rusia și insistă asupra unor termeni mai favorabili”, a declarat sursa pentru publicație.

Alte condiții puse de Ucraina

Potrivit NYP, Kievul intenționează să negocieze noi condiții din cauza situației în schimbare de pe linia frontului. Sursele susțin că Ucraina nu ia în considerare o întâlnire cu reprezentanții ruși pentru o soluționare diplomatică.

Toamna trecută, presa americană a relatat că Casa Albă pregătea un plan în 28 de puncte pentru rezolvarea conflictului. Ulterior, au apărut rapoarte despre modificări ale listei de condiții. Donald Trump însuși a numit propunerile nu un plan de pace, ci pur și simplu un concept.

Nouă întâlnire Trump – Zelenski

Surse media au relatat că, după încheierea conflictului cu Iranul, președintele SUA dorește să rezolve conflictul ucrainean cât mai repede posibil.

În urma întâlnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la summitul NATO de la Ankara, Trump a spus că așteaptă ca acesta să discute situația cu președintele rus Vladimir Putin.

Donald Trump și Volodimir Zelenski se întâlnesc astăzi, 8 iulie 2026, la Ankara, în cadrul celei de-a doua zile a Summitului NATO din Turcia, focusul principal fiind oprirea războiului din Ucraina. Liderul american a declarat anterior sosirii la summit că atât Vladimir Putin, cât și Volodimir Zelenski „vor amândoi să încheie un acord de pace” și speră ca problema să fie rezolvată în curând.

Dialogul direct vizează găsirea unei soluții rapide pentru oprirea conflictului armat. Trump a menționat că a avut deja o discuție telefonică foarte bună cu Putin înainte de summit, urmând să îl sune din nou după discuția cu Zelenski.

În marja reuniunii din Turcia, Donald Trump și-a exprimat public dezamăgirea față de Alianță. El a afirmat că „nu este mulțumit de NATO” și că SUA au fost tratate incorect, lansând inclusiv critici dure la adresa unor parteneri precum Spania.