PSD: Vot împotriva României pe banii din PNRR. Social-democrații acuză PNL că a respins prelungirea termenelor

Amendamentul susținut de delegația PSD solicita Comisiei Europene să prezinte, până la 31 august 2028, o propunere legislativă pentru extinderea perioadei de implementare a Mecanismului de Redresare și Reziliență, astfel încât statele membre să poată utiliza integral fondurile disponibile și să finalizeze proiectele aflate în derulare.

PSD acuză PNL de „dublu standard”

Potrivit PSD, documentul prevedea și un posibil rol al Băncii Europene de Investiții în sprijinirea proiectelor care ar fi avut nevoie de continuitate după noul termen-limită.

„Este greu de înțeles cum cei care, la București, vorbesc zilnic despre nevoia de a salva fiecare euro din PNRR votează la Bruxelles împotriva unei inițiative care susținea poziția Parlamentului European de extindere a perioadei de implementare. România are nevoie de consecvență, nu de dublu standard”, au transmis eurodeputații PSD, făcând referire la votul colegilor liberali.

Investițiile PNRR ar putea pierde finanțările

Potrivit social-democraților, prelungirea calendarului este necesară deoarece numeroase investiții finanțate prin PNRR sunt încă în execuție, iar respectarea termenelor actuale ar putea duce la pierderea unor fonduri pentru proiectele care nu vor fi finalizate la timp.

PNRR este instrumentul european creat după pandemia de COVID-19 prin care statele membre primesc finanțări pentru reforme și investiții în domenii precum infrastructură, energie, digitalizare și educație. România are alocate peste 21 de miliarde de euro prin acest mecanism, din care aproximativ 13 miliarde de euro au fost atrase, potrivit datelor oficiale. Accesarea integrală a fondurilor depinde de îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate în calendarul aprobat de Comisia Europeană.