Prima pagină » Politic » PSD: Vot împotriva României pe banii din PNRR. Social-democrații acuză PNL că a respins prelungirea termenelor

PSD: Vot împotriva României pe banii din PNRR. Social-democrații acuză PNL că a respins prelungirea termenelor

Europarlamentarii PSD au anunțat miercuri că au votat pentru prelungirea perioadei de implementare a PNRR, în timp ce colegii lor din PNL s-au opus amendamentului privind extinderea termenelor. Potrivit social-democraților, unele investiții finanțate prin fonduri europene ar putea fi afectate.
PSD: Vot împotriva României pe banii din PNRR. Social-democrații acuză PNL că a respins prelungirea termenelor
Maria Miron
08 iul. 2026, 16:27, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Amendamentul susținut de delegația PSD solicita Comisiei Europene să prezinte, până la 31 august 2028, o propunere legislativă pentru extinderea perioadei de implementare a Mecanismului de Redresare și Reziliență, astfel încât statele membre să poată utiliza integral fondurile disponibile și să finalizeze proiectele aflate în derulare.

PSD acuză PNL de „dublu standard”

Potrivit PSD, documentul prevedea și un posibil rol al Băncii Europene de Investiții în sprijinirea proiectelor care ar fi avut nevoie de continuitate după noul termen-limită.

„Este greu de înțeles cum cei care, la București, vorbesc zilnic despre nevoia de a salva fiecare euro din PNRR votează la Bruxelles împotriva unei inițiative care susținea poziția Parlamentului European de extindere a perioadei de implementare. România are nevoie de consecvență, nu de dublu standard”, au transmis eurodeputații PSD, făcând referire la votul colegilor liberali.

Investițiile PNRR ar putea pierde finanțările

Potrivit social-democraților, prelungirea calendarului este necesară deoarece numeroase investiții finanțate prin PNRR sunt încă în execuție, iar respectarea termenelor actuale ar putea duce la pierderea unor fonduri pentru proiectele care nu vor fi finalizate la timp.

PNRR este instrumentul european creat după pandemia de COVID-19 prin care statele membre primesc finanțări pentru reforme și investiții în domenii precum infrastructură, energie, digitalizare și educație. România are alocate peste 21 de miliarde de euro prin acest mecanism, din care aproximativ 13 miliarde de euro au fost atrase, potrivit datelor oficiale. Accesarea integrală a fondurilor depinde de îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate în calendarul aprobat de Comisia Europeană.

Recomandarea video

Câteva zeci de magistrați vor despăgubiri de la stat pentru că „au pierdut șansa de câștiguri materiale” / Magistrații cer în total 5,5 milioane de lei
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Se schimbă legislația imigrărilor din august 2026. Cum vor putea firmele să aducă muncitori din afara UE
Gandul
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Cancan
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport
Mărturia unei foste lucrătoare în azilele lui Viorel Pașca: „Au fost și bune, și rele. Tot ce găteam pentru bolnavi era din produse expirate. Ce rămânea dădea la struți”
Libertatea
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate. E o adevărată oază de liniște
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da