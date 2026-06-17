Prima pagină » Social » Eroarea din „Scânteia Tineretului”: Episodul din 1989 în care Ceaușescu a apărut „încadrat în doliu”, iar tipărirea a fost oprită în miez de noapte, explicat de CNSAS

Eroarea din „Scânteia Tineretului”: Episodul din 1989 în care Ceaușescu a apărut „încadrat în doliu”, iar tipărirea a fost oprită în miez de noapte, explicat de CNSAS

Potrivit unui document publicat de CNSAS, o greșeală de tipar din 1989 a pus fotografia fostului președinte Nicolae Ceaușescu într-un chenar negru în ziarul „Scînteia Tineretului”, ceea ce a condus la o panică generală și oprirea rapidă a tipăririi publicației în timpul nopții.
Eroarea din „Scânteia Tineretului”: Episodul din 1989 în care Ceaușescu a apărut „încadrat în doliu”, iar tipărirea a fost oprită în miez de noapte, explicat de CNSAS
Maria Nițu
17 iun. 2026, 18:50, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a publicat miercuri un document din arhivele Securității care descrie un episod petrecut în ianuarie 1989, când o greșeală de tehnoredactare la ziarul „Scânteia Tineretului” a dus la apariția unei fotografii a lui Nicolae Ceaușescu într-un chenar negru, interpretat ca un simbol de doliu.

La acel moment, relatează CNSAS, dezastrul a fost evitat în cel mai scurt timp posibil, după intervenția Securității, iar tipărirea a fost suspendată în timpul nopții.

„Episodul pe care îl prezentăm mai jos a circulat sub formă de folclor urban încă înainte de 1989. Era foarte greu de crezut că în acele vremuri se putea întâmpla cu adevărat o asemenea scăpare. Şi totuşi, am identificat documentul în arhivele Securităţii”, a transmis CNSAS pe Facebook, unde a fost publicat și documentul.

Potrivit raportului, în noaptea de 6 ianuarie 1989, maiorul de Securitate Dosan Ion a fost alertat în timpul serviciului de permanență de la Casa Scânteii.

În respectivul document este descris în mod explicit momentul descoperirii erorii, care ar fi putut conduce la o catastrofă. „Sursa «Stan» (băiat de comitet, cu ochiul format) dă alarma la miezul nopţii: la ziarul «Scînteia Tineretului», dintr-o gafă epocală de tehnoredactare, tovarăşul Nicolae Ceauşescu (sau «înalta personalitate») s-a trezit încadrat direct într-un chenar negru pe pagina 6! Adică mort şi îngropat în cerneală, înainte de termen. (Notă: ofiţerilor de Securitate le era interzisă folosirea numelui dictatorului în rapoartele pe care le întocmeau). Panică totală la Casa Scînteii! Acest doliu tipografic putea lăsa mulţi tovarăşi fără serviciu (sau mai rău)”, arată CNSAS.

Instituția precizează că incidentul din timpul regimului comunist a declanșat o intervenție rapidă pentru a opri distribuirea publicației în forma respectivă.

„Se trezeşte redactorul-şef din somn, se opresc cu scrâşnet rotativele şi se trece la curăţat clişee. După transpiraţii reci şi o repaginare contracronometru, dezastrul este evitat. Dar, după cum istoria avea să arate în mai puţin de un an, chenarul negru pare să fi fost o premoniţie”, mai notează CNSAS.

Raportul maiorului Dosan Ion descrie și intervențiile oficiale făcute în acea noapte.

„În jurul orelor 24,00 am fost informat de sursa noastră «Stan» că în timpul probelor de reglaj a rotativelor de ziare, a constatat că la gazeta «Scînteia Tineretului», datorită unor erori de paginaţie sînt alterate fotografiile oficiale de pe pagina a II-a iar pe pagina 6 apare numele unei înalte personalităţi politice din ţara noastră într-un chenar negru, aspecte care puteau da naştere la interpretări politice negative”, se arată în document.

După verificări, conducerea redacției și a tipografiei a fost informată imediat, iar ziarul nu a apucat să fie distribuit.

„În urma verificării datelor a fost informată conducerea secţiei gazete care a dispus oprirea tiparului şi conducerea redacţiei căreia i s-a solicitat îndepărtarea greşelilor respective. În urma insistenţelor noastre, redactorul şef a dispus repaginarea şi înlocuirea clişeului respectiv cu altul corespunzător astfel că în final ziarul «Scînteia Tineretului» a fost difuzat în condiţii grafice bune. Pentru recuperarea întârzierii a fost pusă în funcţiune o maşină rotativă de imprimare suplimentară.”, se menționează.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da