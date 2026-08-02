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Agent de pază, înjunghiat cu un cuțit la un eveniment organizat pe un stadion din Timiș. Doi bărbați au fost duși la audieri

Un scandal izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, la un eveniment organizat pe stadionul din localitatea Igriș, județul Timiș, s-a încheiat cu rănirea unui agent de pază. Potrivit polițiștilor, doi bărbați cărora li s-ar fi interzis accesul la eveniment sunt bănuiți că au provocat conflictul, unul dintre ei înjunghiindu-l pe paznic.
Agent de pază, înjunghiat cu un cuțit la un eveniment organizat pe un stadion din Timiș. Doi bărbați au fost duși la audieri
ALEX NICODIM / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
02 aug. 2026, 11:16, Social
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Polițiștii au fost sesizați, sămbătă noaptea, în jurul orei 01:02, prin numărul unic de urgență 112, despre un conflict izbucnit între mai multe persoane la un eveniment organizat pe stadionul din localitatea Igriș, potrivit IPJ Timiș.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit, în urma primelor verificări, că incidentul ar fi pornit după ce două persoane nu au fost lăsate să intre la eveniment.

Agentul de pază, atacat cu un cuțit

În timpul altercației, unul dintre agenții de pază ar fi fost înjunghiat cu un cuțit de către unul dintre cei doi bărbați implicați în conflict.

Starea de sănătate a victimei nu a fost comunicată de autorități.

Suspecții au fost identificați rapid

La scurt timp după incident, polițiștii au identificat și depistat cei doi bărbați bănuiți de comiterea faptei, aceștia fiind conduși la audieri.

Cercetările sunt desfășurate de polițiști sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească încadrarea juridică a faptelor și responsabilitatea fiecărei persoane implicate în conflict.

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