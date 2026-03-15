Republica Moldova: Guvernul a declarat stare de alertă de mediu pe Nistru din cauza poluării

Guvernul Republicii Moldova a decis duminică să instituie stare de alertă de mediu pe Nistru, după deversările de petrol produse după un atac rusesc asupra unei hidrocentrale din Ucairna.
Foto: Facebook/Ministerul Mediului Republica Moldova
Cosmin Pirv
15 mart. 2026, 17:04, Știri externe

„Venim cu această decizie pentru a ne asigura că prevenim orice risc la adresa sănătății populației. Din cauza undei continue de poluare cu produse petroliere, a riscului de extindere a poluării, dar și a depășirii nivelului de contaminanți în zona de Nord a râului Nistru, este necesară mobilizarea rapidă a resurselor. Instituțiile responsabile vor continua să monitorizeze situația, să intervină în zonele afectate, informeze populația și să ofere recomandările necesare”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

Guvernul precizează, într-un comunicat, că, din momentul depistării scurgerii de substanțe poluante, autoritățile au activat mecanismele de monitorizare permanentă a situației. Au fost instalate baraje antipoluare și materiale absorbante în punctele identificate ca fiind critice, sunt prelevate probe de apă în mod continuu, iar rezultatele analizelor sunt evaluate în timp real.

Stare de alertă pentru 15 zile

În prezent există indicii clare că unda de poluare continuă să se deplaseze în aval, iar în zona Naslavcea – Soroca se înregistrează depășiri ale valorilor admise pentru produse petroliere și hidrocarburi aromatice.

„Chiar dacă, în unele puncte, valorile pot reveni temporar în limite acceptabile, substanța continuă să vină în valuri, ceea ce face dificilă anticiparea exactă a evoluției. Din acest motiv, s-a considerat necesar să se treacă la un regim de gestionare mai intens al situației”, arată Guvernul.

Starea de alertă a fost instituită pentru 15 zile, începând cu 16 martie 2026, în unitățile administrativ-teritoriale situate în bazinul fluviului Nistru, inclusiv raioanele Drochia, Soroca, mun. Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Rezina, Călărași, Orhei, Dubăsari, mun. Chișinău, Criuleni, Anenii Noi, Tighina, unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, precum și parțial: Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Strășeni, Hîncești, Ialoveni, Cimișlia, Căușeni și Ștefan Vodă.

„Starea de alertă nu înseamnă că situația a devenit critică, dar că autoritățile instituie din timp un mecanism juridic, care permite prevenirea agravării acesteia.  Acest regim oferă autorităților câteva pârghii importante”, a declarat Serghei Diaconu, directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC).

„Vinovatul este Federația Rusă”

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a spus că, în următoarele zile, vor fi instalate baraje suplimentare la lacul de acumulare Dubăsari, pentru a nu admite trecerea substanței petroliere de barajul de la Dubăsari.

Guvernul transmite că, în sectoarele unde există riscuri, autoritățile locale vor informa cetățenii să evite utilizarea apei din râul Nistru pentru consum, adăparea animalelor sau alte activități, până la revenirea parametrilor în limitele admise.

„Ceea ce vedem astăzi pe râu nu este un accident natural, ci consecința directă a războiului de la granița noastră. Agresiunea Rusiei ne lovește tot mai tare – de la dronele care ne încalcă spațiul aerian, până la poluarea resurselor noastre esențiale de apă cu riscuri directe la adresa sănătății publice. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: Vinovatul exclusiv pentru aceasta poluare masivă pe Nistru este Federația Rusă”, a spus ministrul Mediului.

Republica Moldova a cerut vineri activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în urma deversărilor de petrol în râul Nistru, ca urmare a unui atac al Rusiei în Ucraina.

