Republica Moldova declară stare de urgență în sectorul energetic

Autoritățile le cer cetățenilor să reducă consumul de energie, în special în orele de vârf, și să dea dovadă de solidaritate în fața crizei energetice.

Starea de urgență a intrat în vigoare miercuri, după ce a fost aprobată de Parlament cu o majoritate largă. Aceasta este valabilă pentru 60 de zile și a fost instituită marți, după ce o linie electrică esențială a fost scoasă din funcțiune de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Premierul Alexandru Munteanu le-a cerut cetățenilor să „evite consumul inutil, în special în orele de vârf” și să rămână uniți, în condițiile în care autoritățile încearcă să limiteze impactul crizei energetice, potrivit Daily Express.

„Este o decizie necesară, care ne va ajuta să gestionăm impactul direct al atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice din regiune, ne va ajuta să protejăm cetățenii și să asigurăm continuitatea serviciilor esențiale”, a transmis Munteanu.

Nu este un accident

Atacurile au dus la deconectarea liniei de înaltă tensiune Isaccea–Vulcănești, o legătură esențială prin care Republica Moldova importă energie din România, linie care traversează sudul Ucrainei.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în sectorul energetic nu este un accident”, a declarat Munteanu. „Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina reprezintă o crimă de război, dar și un atac asupra noastră… Rusia este singura responsabilă pentru acest lucru”, a transmis premierul moldovean.

Și președinta Maia Sandu a acuzat, la rândul său, Moscova că subminează deliberat securitatea țării și pune în pericol cetățenii: „Nu se mai limitează la șantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă mincinoasă, dar atacă constant infrastructura Ucrainei și, tot mai des, pune în pericol securitatea și sănătatea moldovenilor”.

Linie vitală pentru energia Moldovei

Autoritățile au anunțat că echipele de intervenție din Ucraina lucrează la repararea liniei afectate. În apropierea acesteia au fost identificate drone prăbușite, iar intervențiile necesită operațiuni de deminare înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

Linia avariată asigură, în anumite momente, până la 70% din necesarul de electricitate al Republicii Moldova, iar reparațiile sunt estimate să dureze între cinci și șapte zile.

Fără panică, spun autoritățile

Starea de urgență le permite autorităților „să acționeze mai rapid: să mobilizeze resurse suplimentare, să protejeze infrastructura critică și, dacă este necesar, să adopte măsuri suplimentare pentru limitarea efectelor crizei”, a mai spus premierul. Munteanu a respins ideea că autoritățile ar intra în panică, subliniind că măsura este „una de responsabilitate”. „Rămânem vigilenți și acționăm pentru siguranța fiecărui cetățean”, a adăugat acesta.

Republica Moldova este vulnerabilă la astfel de perturbări deoarece infrastructura energetică este încă puternic interconectată cu cea a Ucrainei, afectată constant de atacurile Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.