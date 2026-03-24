Moldova vrea să declare stare de urgență în sectorul energetic, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina

Decizia a fost luată marți, după ce principala linie de energie care alimentează Republica Moldova, linia Vulcăneşti – Isaccea, a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina.

Guvernul de la Chișinău susține că linia electrică aeriană Vulcăneşti – Isaccea este principala arteră de import a energiei electrice, care asigură între 60-70% din consumul malului drept.

Deficitul estimat este de până la 350-400 MW în orele de vârf, începând de miercuri.

Procesul de reconectare este îngreunat de identificarea rămășițelor de drone în preajma infrastructurii afectate pe partea ucraineană, fiind necesare lucrări de deminare înainte ca echipele tehnice să poată interveni în siguranță.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în sectorul energetic nu este un accident. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina reprezintă o crimă de război, dar și un atac la adresa noastră, aici în Republica Moldova”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, referindu-se și la situația gravă provocată de poluarea râului Nistru, la fel ca urmare a unui atac al Federație Ruse.

Declararea stării de urgență va permite autorităților să adopte decizii rapide pentru asigurarea resurselor energetice, inclusiv prin derogări de la normele obișnuite de achiziții, pentru a garanta continuitatea furnizării către cetățeni, va facilita alocarea resurselor necesare procurării energiei și echipamentelor de urgență și va permite Guvernului să dispună, la nevoie, raționalizarea consumului și impunerea unor reguli speciale de funcționare pentru operatorii economici.

Consumatorii, îndemnați să economisească

În prezent, consumatorii din Republica Moldova sunt asigurați cu energie electrică produsă din surse interne, dar și datorită importurilor pe rute alternative, inclusiv pe cele patru linii electrice de 110 kV de interconexiune cu România. Acestea au fost testate încă în vara anului trecut în eventualitatea unor astfel de situații și și-au demonstrat eficiența, inclusiv în timpul deconectărilor din 31 ianuarie, cauzate, de asemenea, de atacurile rusești împotriva Ucrainei.

Consumatorii sunt îndemnați să economisească energia electrică, în special în orele de vârf.

Echipele tehnice continuă monitorizarea permanentă și verificările în teren, pentru remedierea în siguranță a avariei și restabilirea funcționării normale a infrastructurii energetice.

Decizia de instituire a stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, începând din 25 martie 2026, va fi prezentată marți Parlamentului.

„Nu este un moment politic. Este un moment de mobilizare și consolidare. Le cer tuturor instituțiilor să acționeze imediat, să ieșim din rutina ordinară, să intrăm în regim de intervenție. Pentru cetățeni, mesajul este clar: folosim resursele cu rațiune. Apă, energie, consum – fiecare decizie contează. Vom depăși și aceasta criza cu siguranță și demnitate”, a punctat prim-ministrul Munteanu.