Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul Alexandru Munteanu: Republica Moldova poate conta permanent pe sprijinul României

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit marți cu premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Cei doi oficiali au discutat despre „prioritățile comune urgente asupra cărora trebuie să ne concentrăm, în beneficiul cetățenilor noștri”.

Nicușor Dan l-a asigurat pe premierul Republicii Moldova de sprijinul permanent al României în susținerea autorităților de la Chișinău.

„În perioada dificilă la nivel regional și internațional prin care trecem, am ținut să-l asigur pe premierul Munteanu că Republica Moldova poate conta permanent pe sprijinul României, fie că vorbim de aderarea la Uniunea Europeană, de asigurarea securității energetice ori de creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride”, se arată în mesajul publicat de Dan pe Facebook.

Președintele a evidențiat și importanța proiectelor comune care susțin conectarea Chișinăului cu Uniunea Europeană.

„Avem multe proiecte majore care dau consistență tot mai semnificativă relației noastre bilaterale. Astfel, proiectele de interconectare transfrontalieră în domeniile energiei, infrastructurii, transporturilor și rețelelor digitale sunt deosebit de importante pentru a crește gradul de conectare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin România”, mai spune Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că încurajează activ extinderea investițiilor românești în Republica Moldova: „În dialogul cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, i-am transmis că încurajez creșterea investițiilor românești care generează locuri de muncă în Republica Moldova și susțin continuarea reformelor interne și întărirea instituțiilor”.