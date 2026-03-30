Premierul Republicii Moldova vine marți în vizită în România

Șeful Guvernului de la Chișinău va participa la Conferința „Romania Government Roundtable”, un eveniment care reunește lideri politici, instituționali și reprezentanți ai mediului de afaceri din România, Europa și Statele Unite. Vor fi discutate priorități legate de securitatea, stabilitatea și dezvoltarea economică a regiunii Europei de Sud-Est.

Alexandru Munteanu va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, precum și cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan.

Discuțiile vor viza consolidarea cooperării bilaterale și avansarea proiectelor comune, în special în domenii precum energia, infrastructura și integrarea europeană, cu impact direct asupra cetățenilor din ambele state.

De asemenea, șeful Executivului de la Chișinău se va întâlni cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România, pentru a promova oportunitățile investiționale în Republica Moldova.