Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României

Juriul din Republica Moldova a acordat punctaj maxim Poloniei, în timp ce România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, a primit doar 3 puncte din partea specialiștilor de la Chișinău.

Decizia a generat nemulțumiri în rândul fanilor Eurovision, mai ales în contextul în care la votul publicului din Republica Moldova, România a primit 12 puncte, scrie noi.md.

Directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a reacționat spunând „Juriul ne-a surprins” și a mulțumit publicului moldovean pentru susținerea acordată României.

„Am avut o reacție de șoc”

Sursa citată arată că Rita Engleza, cea care a prezentat punctajul juriului Republicii Moldova, a fost șocată când a văzut lista pe care urma să o citească în direct.

„Când am primit rezultatul, foița aceea pe care să o citesc, și am văzut punctele acelea, am văzut România — 3 puncte, Ucraina în general nu era. Am avut o reacție de șoc. Zic: voi glumiți? Eu asta trebuie să citesc?”, a declarat aceasta.

Ea a spus că l-a sunat pe directorul Teleradio-Moldova: „I-am zis: scuzați-mă, dar eu refuz asta să prezint. Cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei și să zic că România are 3 puncte”, a afirmat ea.

„Vulnerabilitate emoțională majoră în relația Moldova-România”

Într-o postare pe Facebook, expertul IPRE, Daniel Vodă, spune că Republica Moldova nu a întors spatele României.

„Publicul din Republica Moldova a făcut exact ce trebuia: a oferit 12 puncte României. Cumulat, România a primit de la Republica Moldova 15 puncte. Problema este că rezultatele juriului apar primele. Iar impresia inițială a fost una nedreaptă: că Republica Moldova ar fi întors spatele României. Asta este fals. Publicul a votat România. Publicul a salvat onoarea”, a spus acesta, citat de tv8.md.

„Aici intervine responsabilitatea postului public. Când știi că există o vulnerabilitate emoțională majoră în relația Moldova-România, te pregătești. Comunici rapid. Explici votul publicului”, a adăugat acesta.

România a obținut locul 3 în finala Eurovision de sâmbătă, iar Moldova s-a clasat pe locul 8. Finala a fost câștigată de Bulgaria.