Prima pagină » Cultură-Media » Fiul lui Mihu din „Toate pânzele sus” și băiatul profesoarei de canto a Alexandrei / Povestea trupei care a dus România pe locul 3 la Eurovision

Fiul lui Mihu din „Toate pânzele sus” și băiatul profesoarei de canto a Alexandrei / Povestea trupei care a dus România pe locul 3 la Eurovision

Nu e o trupă adunată la întâmplare. În spatele Alexandrei Căpitănescu se află patru tineri cu povești proprii - fiul unui actor îndrăgit, băiatul profesoarei care a format-o vocal și doi muzicieni care au transformat „Choke Me" dintr-o piesă într-un moment de televiziune europeană.
Fiul lui Mihu din „Toate pânzele sus
Facebook/Alexandra Căpitănescu
Luiza Moldovan
17 mai 2026, 05:58, Cultură-Media
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Mulți nu mai creditează Eurovisionul cu anvergura de altă dată, însă, cu toate astea, nu pot să nu-și admită interesul pentru participarea României la acest concurs. De fiecare dată.

În privința prestației Alexandrei Căpitănescu, și presa de specialitate (sau nu neapărat de specialitate), și experții domeniului au așezat-o între termenii cei mai pozitivi cu putință.

Onorabilul loc trei a mai fost ocupat la Eurovision de-a lungul timpului, de artiști de anvergură de la noi: Luminița Anghel, Sistem, Paula Seling, Ovi.

Cine sunt cei patru băieți

Thomas

Trupa Alexandrei Căpitănescu s-a format după ce artista a câștigat „Vocea României”, în 2023, la îndemnul Mădălinei Cârcotă, profesoara de canto care o pregătește vocal pe Alexandra de mai mulți ani, încă de dinainte de marele concurs de talente.

Ba chiar unul dintre membrii trupei, clapistul Thomas Cârcotă, este fiul Mădălinei Cârcotă. Familia Cârcotă este prezentă, prin urmare, pe două planuri în trupă: în culise, prin profesoara care a ghidat-o pe Alexandra, și pe scenă, prin fiul ei.

Luca

La tobe îl găsim pe Luca-Alexandru Șofron, 20 de ani, fiul actorului Cristian Șofron, cunoscut publicului român ca marinarul Mihu din „Toate pânzele sus”.

Tatăl său mărturisea că Luca „a intrat atât de bine în zona asta” a muzicii încât se temea că băiatul va abandona tot pentru baterie – și nu s-a înșelat.

Luca a povestit că atunci când Alexandra a venit cu propunerea Eurovision, reacția trupei a fost de uimire totală: „Eram toți șocați. Unde? Ce facem?”

Bogdan și Matei

Bogdan Stoican acoperă chitara, compoziția și producția, fiind unul dintre pilonii creativi ai trupei, în timp ce Matei-Mihail Cohal asigură linia de bas și contribuie și el la producția muzicală.

Împreună, cei cinci au construit un proiect care a depășit rapid granițele scenei locale – concerte, festivaluri, colaborări și, în cele din urmă, scena de la Viena, unde România a obținut sâmbătă cel mai bun rezultat din ultimii 16 ani.

Recomandarea video

Crater cu diametrul de 1,5 metri, un motor de dronă și un proiectil neexplodat, găsite în localitatea Padina, județul Tulcea
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
Gandul
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Cine e românul care se află în spatele succesului Bulgariei de la Eurovision 2026. El a produs melodia „Bangaranga”
Libertatea
Alimentul la care David Attenborough a renunțat aproape complet pentru longevitate. Legenda BBC a împlinit 100 de ani
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia