Eurovision 2026 – Seara votului pentru Marea Finală, seara votului pentru Alexandra Căpitănescu

Sunt clipele votului în Marea Finală a Eurovisionului 2026.
România este prezentă, după patru ani, cu o scenă care a scandalizat mult și care fusese, la un moment dat, considerată ca având un mesaj periculos.
25 de țări se luptă în această seară pentru marele trofeu.
Totul se întâmplă pe Wiener Stadhalle din Viena.
Această ediție a Eurovision este în mod particular marcată de absența a cinci țări, printre care Spania, Irlanda și Olanda, care s-au retras din competiție în semn de protest pentru participarea Israelului.
Favorit covârșitor la marele trofeu este considerat duoul finlandez.
25 de piese. O singură seară. Un singur câștigător.
Telespectatorii din țările neparticipante pot urmări show-ul live pe canalul oficial de YouTube Eurovision Song Contest.
35 de țări au intrat în competiție la cea de-a 70-a ediție Eurovision, dar după Semifinala 1 (marți, 12 mai) și Semifinala 2 (joi, 14 mai), au rămas 25 de finaliști.
Ordinea de intrare pe scenă a fost stabilită în noaptea de joi, imediat după încheierea celei de-a doua semifinale.
În această seară s-au ascultat piesele:
Danemarca: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
Germania: Sarah Engels – Fire
Israel: Noam Bettan – Michelle
Belgia: ESSYLA – Dancing on the Ice
Albania: Alis – Nân
Grecia: Akylas – Ferto
Ucraina: LELÉKA – Ridnym
Australia: Delta Goodrem – Eclipse
Serbia: LAVINA – Kraj Mene
Malta: AIDAN – Bella
Cehia: Daniel Zizka – CROSSROADS
Bulgaria: DARA – Bangaranga
Croația: LELEK – Andromeda
Marea Britanie: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Franța: Monroe – Regarde !
Moldova: Satoshi – Viva, Moldova!
Finlanda: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Polonia: ALICJA – Pray
Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Suedia: FELICIA – My System
Cipru: Antigoni – JALLA
Italia: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
Norvegia: JONAS LOVV – YA YA YA
România: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Austria: COSMÓ – Tanzschein