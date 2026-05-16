Eurovision 2026 – Seara votului pentru Marea Finală, seara votului pentru Alexandra Căpitănescu

Sunt clipele votului în Marea Finală a Eurovisionului 2026.

România este prezentă, după patru ani, cu o scenă care a scandalizat mult și care fusese, la un moment dat, considerată ca având un mesaj periculos.

25 de țări se luptă în această seară pentru marele trofeu.

Totul se întâmplă pe Wiener Stadhalle din Viena.

Această ediție a Eurovision este în mod particular marcată de absența a cinci țări, printre care Spania, Irlanda și Olanda, care s-au retras din competiție în semn de protest pentru participarea Israelului.

Favorit covârșitor la marele trofeu este considerat duoul finlandez.

Marea Finală Eurovision – noaptea care încheie cea de-a 70-a ediție

25 de piese. O singură seară. Un singur câștigător.

Telespectatorii din țările neparticipante pot urmări show-ul live pe canalul oficial de YouTube Eurovision Song Contest.

Cine concurează?

35 de țări au intrat în competiție la cea de-a 70-a ediție Eurovision, dar după Semifinala 1 (marți, 12 mai) și Semifinala 2 (joi, 14 mai), au rămas 25 de finaliști.

Ordinea de intrare pe scenă a fost stabilită în noaptea de joi, imediat după încheierea celei de-a doua semifinale.

În această seară s-au ascultat piesele:

Danemarca: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Germania: Sarah Engels – Fire

Israel: Noam Bettan – Michelle

Belgia: ESSYLA – Dancing on the Ice

Albania: Alis – Nân

Grecia: Akylas – Ferto

Ucraina: LELÉKA – Ridnym

Australia: Delta Goodrem – Eclipse

Serbia: LAVINA – Kraj Mene

Malta: AIDAN – Bella

Cehia: Daniel Zizka – CROSSROADS

Bulgaria: DARA – Bangaranga

Croația: LELEK – Andromeda

Marea Britanie: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Franța: Monroe – Regarde !

Moldova: Satoshi – Viva, Moldova!

Finlanda: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Polonia: ALICJA – Pray

Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Suedia: FELICIA – My System

Cipru: Antigoni – JALLA

Italia: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Norvegia: JONAS LOVV – YA YA YA

România: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Austria: COSMÓ – Tanzschein