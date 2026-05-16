Casa ta e „toxică” și nu știi: două experte explică ce toxine invizibile ne distrug sănătatea

Dacă ne-am putea transforma pentru câteva minute într-o particulă de praf și am pluti prin casă, am descoperi o realitate mai puțin confortabilă: aerul din interior nu este deloc „curat”, scrie EFE. De la substanțe chimice din produsele de curățenie până la materiale din mobilier sau praf toxic, toate pot contribui, în timp, la probleme de sănătate.

Respirăm, atingem și chiar ingerăm zilnic astfel de substanțe fără să ne dăm seama. De exemplu:

praful din casă poate conține particule toxice,

canapelele sau saltelele pot avea substanțe ignifuge,

unele alimente procesate conțin compuși chimici fără valoare nutritivă,

iar expunerea constantă la radiații neionizante (de la dispozitive) face parte din rutina noastră.

Pentru a explica aceste riscuri, două experte din Spania – arhitecta Rita Gasalla și medicul Pilar Muñoz-Calero – atrag atenția că sănătatea noastră este influențată nu doar de stilul de viață, ci și de mediul în care locuim.

Cum începe problema: chiar de la construcția locuinței

Potrivit datelor oficiale din Spania, aproximativ 80% din populație trăiește în mediul urban, în apartamente. De aceea, specialiștii spun că este esențial unde și cum sunt construite aceste locuințe.

Un aspect important este existența spațiilor verzi și a zonelor unde oamenii pot merge pe jos. Acestea nu sunt doar „de decor”, ci contribuie direct la sănătate:

reduc sedentarismul,

ajută la relaxare,

încurajează socializarea.

Experții subliniază că relațiile sociale sunt esențiale pentru sănătate, iar izolarea poate avea efecte grave în timp.

De asemenea, modul în care sunt amenajate spațiile din jurul blocurilor contează:

copacii oferă umbră vara și lumină iarna,

băncile amplasate inteligent pot încuraja interacțiunea între oameni,

zonele pietonale reduc poluarea și cresc calitatea vieții.

Ce facem dacă locuim deja într-un cartier „neprietenos”

Nu toate cartierele sunt construite cu aceste principii în minte. În România, situația este similară în multe orașe.

Soluțiile propuse de experți includ:

mai multă umbră în spațiile urbane,

materiale care reduc efectul de „insulă de căldură”,

introducerea de elemente precum fântâni sau suprafețe cu apă,

regândirea spațiilor publice pentru oameni, nu doar pentru trafic.

Acest tip de abordare este numit „urbanism orientat spre sănătate”, un concept care începe să devină tot mai important în Europa.

Atenție la gazul radon

Atenție la un pericol despre care se vorbește prea puțin: gazul radon. Arhitecta Rita Gasalla atrage atenția că oamenii petrec, în medie, aproximativ 90% din timp în interiorul locuinței, ceea ce face esențial modul în care aceasta este construită și ventilată.

Un rol central îl are lumina naturală. În țări precum Spania, orientarea locuinței spre sud sau sud-est este ideală: iarna permite pătrunderea soarelui, iar vara ajută la menținerea umbrelor și a unui confort termic mai bun. La fel de importante sunt elementele naturale din jurul clădirii.

De exemplu, în zonele cu sol granitic există un risc mai mare de radon – un gaz radioactiv care provine din degradarea uraniului din sol și care poate ajunge în locuințe. În aer liber nu reprezintă un pericol major, dar în interior poate deveni periculos dacă nu există o izolare corespunzătoare, mai ales la nivelul subsolurilor.

Cum influențează designul clădirii sănătatea

Chiar și detalii aparent minore, precum poziționarea scărilor și a liftului, pot influența sănătatea. Dacă scările sunt mai accesibile, oamenii sunt încurajați să le folosească mai des, ceea ce înseamnă mai multă mișcare în viața de zi cu zi.

Calitatea apei este un alt aspect important. Specialiștii recomandă verificarea acesteia și, dacă este cazul, utilizarea unor filtre (mai ales în zonele unde apa este foarte dură sau conține impurități). În interiorul locuinței, lumina naturală trebuie completată de o ventilație eficientă, ideal prin aerisire naturală, iar acolo unde nu este posibil, prin sisteme moderne, preferabil bazate pe energie sustenabilă.

Locuința ideală ar trebui să includă și spații precum terasele, gândite ca zone în care oamenii pot petrece timp în aer liber, chiar și acasă. Bucătăria rămâne un spațiu central, nu doar pentru gătit, ci și pentru interacțiunea dintre membrii familiei, un loc unde se transmite cultura culinară și se creează conexiuni.

Dormitorul și câmpurile electromagnetice

În ceea ce privește dormitorul, experții avertizează asupra expunerii la câmpuri electromagnetice. Este recomandat ca acesta să nu fie amplasat lângă surse precum bucătăria, liftul sau transformatoarele electrice.

De asemenea, cablurile electrice din zona capului pot influența calitatea somnului, deoarece generează câmpuri magnetice. De aceea, este indicat ca telefoanele și alte dispozitive să fie ținute la distanță în timpul nopții, inclusiv atunci când sunt puse la încărcat.

Disruptorii endocrini: toxinele din viața de zi cu zi

A doua parte a problemei ține de modul în care trăim în locuință. Medicul Pilar Muñoz-Calero atrage atenția asupra disruptorilor endocrini – substanțe chimice care afectează sistemul hormonal. Acestea se găsesc aproape peste tot: în textile, în praf, în alimente și în produsele de curățenie.

Praful din case nu mai este ce era odată. Astăzi conține o cantitate mare de fibre sintetice provenite din haine, covoare și tapițerii, încărcate cu substanțe chimice. Unele dintre acestea, cum sunt ignifuganții, pot interfera cu funcționarea tiroidei, deoarece conțin brom, un element care „concurează” cu iodul necesar organismului.

Ce mâncăm și ce ajunge în organism

Nici alimentele nu sunt ocolite de aceste probleme. Produsele din supermarket pot conține urme de pesticide, uneori în cantități semnificative.

Deși nu putem evita complet aceste substanțe, specialiștii recomandă alegerea alimentelor cât mai puțin procesate sau, atunci când este posibil, a celor provenite din agricultură ecologică.

Pericolul ascuns din produsele de curățenie

Produsele de curățenie sunt și ele o sursă importantă de toxine. Etichetele care menționează „parfum” sau „fragrance” pot ascunde sute sau chiar mii de substanțe chimice nedeclarate.

În contact cu ozonul din aer, aceste substanțe pot genera compuși periculoși, precum formaldehida, recunoscută pentru efectele sale cancerigene. Chiar și lumânările parfumate pot elibera niveluri ridicate de poluanți în aerul din interior.

Și telefonul tău mobil „te atacă”

În ceea ce privește tehnologia, radiațiile neionizante provenite de la telefoane, Wi-Fi sau alte dispozitive nu sunt considerate periculoase pe termen scurt, dar efectele cumulative pe termen lung sunt tot mai des discutate.

Expunerea constantă poate contribui la stres oxidativ și procese inflamatorii în organism. Din acest motiv, este recomandat ca dispozitivele electronice să fie ținute la distanță, mai ales în timpul somnului.