Psihologia îți spune ce tip de personalitate ai în funcție de cât de des îți faci ordine în casă

Menținerea curățeniei acasă nu ține doar de estetică sau de confortul oaspeților. Cercetările arată că există o legătură directă între ordine și sănătatea mentală a celor care o locuiesc.

Un studiu publicat de Personality and Social Psychology Bulletin a analizat modul în care femeile își percep propriul spațiu de locuit.

Cele care și-au descris casa ca dezordonată, cu proiecte neterminate, aveau niveluri mai ridicate de cortizol. Ele se simțeau mai obosite și mai predispuse la depresie. Prin contrast, cele care își percepeau locuința ca pe un refugiu reconfortant raportau o stare mentală mai bună.

Potrivit cercetătorilor, dezordinea din casă poate provoca lipsa concentrării, confuzie și tensiune.

Trei tipuri de personalitate

Psihologul Ana Belén Medialdea a explicat pentru ABC că există trei categorii distincte de personalitate. Ele sunt definite de frecvența cu care oamenii fac ordine în casă.

Zilnic: disciplinați, dar cu risc de obsesie

Primul grup include persoanele care fac ordine în fiecare zi. Acestea sunt disciplinate, organizate și au un puternic sentiment de control. Le place stabilitatea și claritatea, iar zgomotul vizual le deranjează. Totuși, psihologul avertizează că un exces de ordine poate deveni limitativ. „Ordinea este esențială pentru bunăstare, dar un exces de ordine ne poate limita”, subliniază specialista.

Ocazional: flexibili și pragmatici

Al doilea grup este format din cei care fac ordine periodic. Aceștia nu sunt obsedați de curățenie, dar o mențin la un nivel acceptabil. Sunt flexibili și pragmatici în abordare. Totuși, se stresează atunci când dezordinea se acumulează prea mult.

Niciodată: haos mental și anxietate

Ultimul grup cuprinde persoanele care nu fac ordine. Potrivit specialistului, acestea trăiesc adesea o lipsă de structură, atât în gânduri, cât și în viața de zi cu zi. Mediul haotic în care trăiesc le amplifică stresul și anxietatea și le face să se simtă copleșite.