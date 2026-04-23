Prima pagină » Life-Entertaiment » Psihologii spun că persoanele care preferă singurătatea au aceste trăsături

Nu toți oamenii se reîncarcă în compania altora. Psihologia explică de ce unii preferă singurătatea și ce trăsături comune au aceste persoane.
Andreea Tobias
23 apr. 2026, 11:21, Știrile zilei

Persoanele care aleg singurătatea știu să stabilească limite clare în relații. Momentele petrecute cu sine previn epuizarea și ajută la reorientarea nevoilor reale, potrivit El Economista.

Independența emoțională este o altă trăsătură definitorie. Valoarea personală nu este legată de interacțiunea socială. În momentele dificile, aceste persoane își analizează și gestionează singure trăirile.

Puțini prieteni, dar de calitate

Cei care se simt confortabil în singurătate sunt foarte selectivi în relații. Preferă un cerc restrâns de prieteni de încredere în locul unui grup extins, dar superficial.

Deși pare un „semn rău” pentru unii, psihologii subliniază că nu este neapărat așa. Calitatea relațiilor contează mai mult decât numărul lor.

Liniște și un flux mai mare de idei

Fără distrageri externe, creativitatea și gândirea clară au spațiu să se dezvolte. Momentele de singurătate generează adesea un flux crescut de idei și reflecție.

Rețelele sociale ne-au convins că a fi mereu înconjurat de oameni este un indicator al valorii personale. Experții contrazic acest mit: o persoană poate fi înconjurată de alții și să se simtă profund singură.

Riscul singurătății nedorite

Aspectul cel mai delicat este tendința de a procesa emoțiile interior, fără a le împărtăși cu cineva. Pe termen lung, acest obicei poate duce la izolare involuntară.

Singurătatea aleasă aduce beneficii reale. Singurătatea nedorită, în schimb, este o cu totul altă poveste.

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Ce salarii au consultanții de vânzări din Altex, Media Galaxy, Flanco și evoMag. Care brand de electronice și electrocasnice plătește mai bine
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Conacul Simonis de la Moșnița Nouă. Primarul, fratele președintelui Consiliului Județean Timiș Alfred Simonis, trebuie să își amendeze părinții: „Tatăl meu va plăti și va intra în legalitate”
Libertatea
I-a recidivat tumora pe creier! Mircea Solcanu face dezvăluiri despre starea lui de sănătate: „Risc în orice moment să mor, chiar și acum”
CSID
Darrell Sheets, starul din „Storage Wars”, a murit la 67 de ani
Promotor