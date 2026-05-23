Statul degeaba, ingredientul secret al creativității: de ce creierul are nevoie de momente fără stimuli

Într-o lume dominată de notificări, podcasturi și scrolling continuu, statul degeaba a devenit aproape inexistent. Cu toate acestea, specialiștii spun că tocmai aceste momente aparent „neproductive” sunt esențiale pentru creativitate și echilibrul emoțional.
Diana Nunuț
23 mai 2026, 10:31, Ştiinţă-Sănătate
În timpul liber, mulți oameni ascultă muzică, stau pe rețele sociale sau fac diverse activități, însă această stare permanentă de ocupare mentală poate avea efecte negative asupra creativității și reglării emoțiilor, spune neurocercetătoarea germană Friederike Fabritius, potrivit DPA.

Potrivit lui Fabritius, creierul are nevoie de perioade în care să nu fie concentrat pe sarcini precise, pentru a activa „Default Mode Network” (DMN), adică o rețea de regiuni cerebrale active atunci când oamenii visează cu ochii deschiși, reflectează sau își amintesc diferite experiențe.

Ea susține că multe dintre ideile creative apar exact fix în astfel de momente de aparentă inactivitate, iar studiile arată că oamenii tind să fie mai creativi după o scurtă perioadă în care nu fac nimic.

Cum reintroducem momentele de aparentă inactivitate

În aceste condiții, specialista recomandă reintroducerea deliberată a unor momente fără distrageri în rutina zilnică.

De exemplu, în timpul drumului spre serviciu, oamenii ar putea renunța cel puțin o dată pe săptămână la podcasturi, muzică sau apeluri telefonice și să rămână singuri cu propriile gânduri. Chiar dacă senzația poate fi inconfortabilă la început, creierul are nevoie de timp pentru a se adapta.

De asemenea, Fabritius recomandă să ne alocăm 15 minute pe zi pentru „a nu face nimic”. Fie că este vorba despre statul pe balcon, întinsul în pat sau simplul privit al unui perete, scopul este ca mintea să se elibereze, fără obiective sau presiunea productivității.

Și a face un duș poate deveni favorabil creativității

Și dușul poate deveni un spațiu favorabil creativității. Apa caldă, mișcările repetitive și lipsa stimulilor externi creează condiții ideale pentru relaxarea creierului și apariția unor idei noi.

Specialiștii atrag atenția că, într-o eră care cere să fim conectați permanent la tot ce se întâmplă în jurul nostru, momentele de plictiseală nu reprezintă timp pierdut, ci o necesitate pentru sănătatea mentală și pentru stimularea creativității.

