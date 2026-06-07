Tehnica japoneză milenară care te ajută să ai mereu o casă curată și ordonată

Puțini știu însă că în Japonia există o tehnică ce combină perfect curățenia, organizarea și reflecția personală. Este vorba despre Oosouji, cunoscută drept „marea curățenie”, notează 20minutos.

Este o metodă care, în mod tradițional, se face la începutul anului, dar ale cărei principii pot fi aplicate în orice moment.

Tocmai de aceea devine un instrument eficient pentru a menține casa impecabilă.

Cum funcționează Oosouji

Una dintre marile diferențe față de curățenia obișnuită este că această tehnică se concentrează pe curățarea în profunzime a tuturor colțurilor din locuință: podeaua, dulapurile, electrocasnicele și alte spații care, de regulă, sunt trecute cu vederea.

Ideea este nu doar să elimini murdăria, ci și energia negativă. O astfel de curățenie profundă aduce și o stare de bine emoțională.

Mai mult decât curățenie

Oosouji nu înseamnă doar curățenie, ci și o revizuire atentă a tuturor lucrurilor din casă. Se recomandă să renunți la obiectele care nu mai sunt utile, nu mai sunt folosite sau nu mai au valoare. Acesta este unul dintre principiile filozofiei japoneze a detașării. Nu este indicat să sari peste acest pas, pentru că, cu cât sunt mai puține lucruri, cu atât este mai puțin dezordine.

Cum aplici metoda în viața de zi cu zi

Experții recomandă ca această tehnică să fie organizată după un calendar de curățenie pe zone. De exemplu, într-o zi poți curăța livingul, în alta dormitorul și așa mai departe. În acest fel, transformi curățenia într-un ritual de îngrijire a casei, iar sarcina devine mai ușor de gestionat.