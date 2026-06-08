Vremea extremă poate provoca anxietate

Din fericire, există mai multe modalități de a reduce acest stresul provocat de vremea extremă, potrivit experților în sănătate mintală care au ajutat persoane care au trecut prin dezastre. Unul dintre cele mai importante lucruri de făcut este să ai un plan, spun ei, relatează AP.

„Pregătirea este întotdeauna unul dintre cele mai puternice instrumente pe care mi le pot imagina – nu doar pentru siguranță, ci și pentru sănătatea mintală”, a declarat Ruben Juarez, economist în domeniul sănătății la Universitatea din Hawaii, profesor care a condus Studiul privind expunerea la incendiile de vegetație din Maui, care a analizat impactul asupra sănătății și al societății al incendiilor mortale din 2023.

Și când dezastrul se termină, spun ei, încearcă să restabilești un sentiment de normalitate căutând sprijin, revenind la rutine și ajutându-i pe ceilalți.

Tehnici de meditație pentru a face față stresului

Kevin Westmoreland, coproprietar al unui restaurant din Carolina de Nord, a învățat tehnici de meditație și exerciții de respirație pentru a face față stresului pe care îl poate prezenta industria restaurantelor. Când rămășițele uraganului Helene au dezlănțuit torenți de ploaie asupra statului acum doi ani, apă și noroi s-au revărsat în restaurant și „totul a fost aruncat în interiorul clădirii ca și cum ar fi fost într-un blender”, își amintește el.

„Tot ce poți face ca să treci peste asta este să încerci să respiri adânc și să mergi mai departe, pas cu pas”, a spus el.

O modalitate de a reduce anxietatea este să te pregătești cât mai bine posibil din timp, inclusiv să elaborezi un plan despre ce vei face în timpul unui dezastru.

Elaborarea unui plan de evacuare și pregătirea unui kit de urgență pot oferi un sentiment de control, a declarat Melissa Brymer, psiholog și directoare de programe pentru terorism și dezastre la Centrul Național UCLA-Duke pentru Stres Traumatic al Copilului.

Ea recomandă un ghid pas cu pas pentru familii la ready.gov/plan. Crucea Roșie Americană are, de asemenea, ghiduri extinse pentru pregătirea în caz de uragane. Asigurați-vă că luați în considerare pregătiri speciale pentru orice persoană cu dizabilități, nevoi speciale, proaspete mame și viitoare mame, sfătuiește Brymer. De asemenea, asigurați-vă că animalele de companie sunt incluse în planurile în caz de dezastru.