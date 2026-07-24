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Un organ ignorat zeci de ani revine în atenția cercetătorilor. Legătura cu longevitatea

Timusul, o glandă puțin cunoscută aflată sub stern și în fața inimii, atrage din nou atenția oamenilor de știință, care cred că ar putea juca un rol important în longevitate și în funcționarea sistemului imunitar.
Un organ ignorat zeci de ani revine în atenția cercetătorilor. Legătura cu longevitatea
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
24 iul. 2026, 18:49, Ştiinţă-Sănătate
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Timusul este locul unde se maturizează limfocitele T, celule esențiale pentru apărarea organismului împotriva infecțiilor și cancerului, arată Al Jazeera.

Deși este bine dezvoltat la naștere, începe să se micșoreze încă din copilărie, iar procesul se accelerează la pubertate, reducând treptat producția de noi limfocite T.

Interesul cercetătorilor a crescut după publicarea mai multor studii. În martie 2026, o echipă de la Harvard Medical School a publicat o cercetare bazată pe analiza cu inteligență artificială a mii de tomografii computerizate.

Studiul a arătat că adulții cu un timus sănătos au o speranță de viață mai mare și un risc mai redus de boli cardiovasculare și cancer.

Un alt studiu a concluzionat că starea timusului poate influența răspunsul pacienților cu cancer la imunoterapie, tratament care depinde de eficiența sistemului imunitar.

Rezultatele completează concluziile unei cercetări publicate în 2023, care a arătat că persoanele cărora le-a fost îndepărtat timusul aveau un risc de trei ori mai mare de deces și de două ori mai mare de a dezvolta cancer în următorii cinci ani, comparativ cu cele care au păstrat organul.

Totuși, specialiștii avertizează că aceste cercetări evidențiază doar o asociere și nu demonstrează o relație de cauzalitate. Este posibil ca persoanele mai sănătoase să își păstreze mai bine timusul odată cu înaintarea în vârstă, și nu ca un timus mai sănătos să fie cauza unei vieți mai lungi.

Ce spun experții

Paola Bonfanti, profesor de biologie celulară și medicină regenerativă, spune că există dovezi biologice solide că menținerea unui timus funcțional susține producerea de noi limfocite T și un răspuns imunitar mai eficient. Cu toate acestea, sunt necesare studii suplimentare pentru a demonstra că regenerarea sau conservarea timusului poate prelungi efectiv durata vieții.

Deși timp de decenii s-a crezut că timusul devine inutil după pubertate, cercetătorii explică faptul că organul nu dispare complet. El este înlocuit treptat de țesut adipos și conjunctiv, însă fragmente de țesut funcțional pot rămâne active chiar și la vârste înaintate.

O companie americană dezvoltă un anticorp care ar încetini procesul de micșorare a timusului. Primele studii clinice sunt programate pentru anul viitor, iar dacă tratamentul se va dovedi sigur și eficient, acesta va fi testat inițial la pacienți cu afecțiuni grave, nu la persoane sănătoase care doresc să încetinească îmbătrânirea.

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