Nu este inima și nici creierul. Organul care ar putea influența longevitatea

Un organ mic al sistemului imunitar, considerat mult timp puțin important după copilărie, ar putea juca un rol esențial în sănătatea adulților și în procesul de îmbătrânire, potrivit Science Daily.

Concluzia aparține cercetătorilor de la Mass General Brigham, care au analizat cu ajutorul inteligenței artificiale zeci de mii de tomografii computerizate.

Rezultatele sugerează că persoanele cu un timus mai sănătos tind să trăiască mai mult și au un risc mai redus de a dezvolta boli grave.

Ce au descoperit cercetătorii

Timusul este un organ situat în partea superioară a toracelui și are un rol important în dezvoltarea sistemului imunitar.

Timp de decenii, oamenii de știință au considerat că importanța sa scade considerabil după copilărie.

Cele două studii publicate în revista științifică Nature contestă însă această ipoteză.

Potrivit cercetătorilor, adulții cu timus sănătos au prezentat un risc mai mic de boli cardiovasculare, cancer și deces comparativ cu persoanele la care organul era afectat.

Autorii spun că rezultatele ar putea contribui, în viitor, la dezvoltarea unor noi metode de evaluare a riscurilor de sănătate și de prevenție.

Legătura cu stilul de viață

Analiza a identificat și mai mulți factori asociați cu o stare mai slabă a timusului.

Printre aceștia se numără inflamația cronică, fumatul și excesul de greutate.

Potrivit cercetătorilor, aceste elemente ar putea afecta capacitatea sistemului imunitar de a rămâne eficient odată cu înaintarea în vârstă.

Totuși, studiul nu a analizat dacă modificarea acestor factori poate îmbunătăți direct funcționarea timusului.

Rezultate promițătoare pentru pacienții cu cancer

Într-un al doilea studiu, cercetătorii au analizat tomografiile și evoluția medicală a peste 1.200 de pacienți oncologici tratați prin imunoterapie.

Datele au arătat că persoanele cu un timus mai sănătos au răspuns mai bine la tratament.

Acestea au prezentat un risc cu aproximativ 37% mai mic de progresie a bolii și un risc cu 44% mai redus de deces.

Asocierile au rămas valabile și după ce cercetătorii au luat în calcul diferențele dintre pacienți, tipurile de tumori și tratamentele administrate.

Potrivit autorilor, descoperirea sugerează că timusul ar putea avea un rol mai important decât se credea în eficiența imunoterapiilor moderne.

Sunt necesare studii suplimentare

Cercetătorii atrag atenția că rezultatele trebuie confirmate prin studii suplimentare.

Ei precizează că metoda imagistică folosită pentru evaluarea sănătății timusului nu este pregătită, deocamdată, pentru utilizarea de rutină în spitale.

Echipa continuă cercetările pentru a identifica și alți factori care influențează funcționarea organului.

Unul dintre proiectele aflate în desfășurare analizează dacă expunerea accidentală a timusului la radiații în timpul tratamentului pentru cancer pulmonar poate afecta evoluția pacienților.

Potrivit coordonatorilor studiului, o mai bună înțelegere a sănătății timusului ar putea ajuta medicii să evalueze mai precis riscul de boală și să ia decizii mai bine fundamentate privind tratamentele.