Există o parte a corpului pe care aproape toată lumea o ignoră, deși aceasta poate prezice cât de lung și cât de sănătos va fi restul vieții tale.
O parte a corpului pe care o ignori complet îți poate prezice longevitatea, spune un medic
Andreea Tobias
08 mai 2026, 17:35, Știrile zilei
Dr. Courtney Conley, specialist în sănătate și longevitate, atrage atenția că o anumită parte a corpului – picioarele – este mult mai importantă decât credem și că o tratăm greșit în fiecare zi.

 

Medicina modernă vorbește mult despre sănătatea inimii, a creierului sau a sistemului digestiv. Există însă un factor predictiv al longevității despre care se vorbește prea puțin: starea picioarelor.

De ce picioarele contează pentru longevitate

Picioarele conțin mii de receptori senzoriali care colectează constant informații pentru a ne menține echilibrul și mobilitatea. Pe măsură ce îmbătrânim, sensibilitatea acestor receptori scade treptat. „Pierdem capacitatea de a «simți»”, explică dr. Conley, conform Parade.

Totodată, pierdem masă musculară la nivelul picioarelor, la fel ca în restul corpului. Slăbiciunea degetelor de la picioare este unul dintre principalii factori care cresc riscul de cădere la vârstnici.

Unde greșim zilnic

Încălțămintea modernă cu vârfuri înguste și tocuri înalte compromite funcția naturală a piciorului. „Dacă nu folosești forța și funcția piciorului, o vei pierde”, spune dr. Conley.

Spre deosebire de durerile de spate, pentru care medicii recomandă exerciții de întărire, durerile de picior sunt tratate de obicei fără să fie abordată cauza reală.

Ce poți face acum

Dr. Conley recomandă un exercițiu simplu de întărire a degetelor: așează un prosop sub vârfurile degetelor, aplecă-te ușor în față și apasă degetele în prosop. Menține poziția 5 secunde și repetă de 20 de ori.

De asemenea, specialistul recomandă să mergi desculț câte 5 minute pe zi, să exersezi dexteritatea degetelor și să alegi încălțăminte care respectă anatomia piciorului.

