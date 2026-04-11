Insula unde oamenii „uită să moară”. Dietă, somn și un secret surprinzător

Cercetătorii au clasificat insula Ikaria drept una dintre „zonele albastre” ale lumii, regiuni unde populația trăiește semnificativ mai mult. Alături de Ikaria, în această categorie intră insula japoneză Okinawa, Peninsula Nicoya din Costa Rica și Sardinia italiană, conform Express.

Expertul în longevitate Dan Buettner, susținut de National Geographic, a studiat insula și a găsit dovezi solide: localnicii ajung la 90 de ani de două ori și jumătate mai des decât americanii. Trăiesc mai mult înainte de a fi afectați de cancer, boli cardiovasculare, demență și depresie.

Ce mănâncă ikarienii

Un studiu al Facultății de Medicină a Universității din Atena a analizat dieta locuitorilor. Aceștia consumă cantități mari de fasole și pește. Carnea apare pe masă de cel mult cinci ori pe lună.

Dieta este săracă în zahăr rafinat și grăsimi saturate. Uleiul de măsline neîncălzit este consumat zilnic. Legumele verzi provin din grădini proprii, fără pesticide.

Laptele de capră, folosit în feta, conține triptofan – un compus care stimulează serotonina. Cercetătorii au notat și consumul zilnic de două-trei cești de cafea și două-patru pahare cu vin.

Siesta, viața socială și absența stresului

Cel mai simplu secret al longevității din Ikaria poate fi stilul de viață. Locuitorii dorm după-amiaza, au o viață socială activă și niveluri scăzute de depresie. Activitatea fizică regulată și absența fumatului completează tabloul.

Viață sexuală activă până la 90 de ani

Unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate ale cercetării a ieșit la iveală în interviurile cu locuitorii de peste 90 de ani. Majoritatea a declarat că este încă activă sexual – un indiciu suplimentar al vitalității remarcabile a insulei.