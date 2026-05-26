Un ministru a prins cu mâinile goale doi șerpi, bărbatul a fost mușcat de un deget. Incidentul a fost filmat

Ministrul Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr, a prins cu mâinile goale doi șerpi care se împerecheau. Potrivit The Hill, incidentul s-a produs pe terasa unei case de pe malul mării. Casa aparține lui Mehmet Oz, administrator al Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid.

La incidental care a fost filmat participă și soția demnitarului american. Ea nu apare în imagini însă i se aude vocea în timp ce strigă la soțul ei.

„Bobby, lasă-i în pace!”, spune femeia.

Un ministru implicat în mai multe incidente

Robert F. Kennedy Jr a reușit să prindă cei doi șerpi chiar dacă a fost mușcat de un deget. Zâmbind, el a arătat șerpii către cameră.

Aceasta nu este primul episod controversat al lui Kennedy Jr. cu animalele. În trecut, el a povestit cum a tăiat capul unei balene moarte și s-a fotografiat cu carcasa unui urs.