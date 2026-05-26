Poliția cehă l-a eliberat pe mitropolitul rus Ilarion al Bisericii Ortodoxe Ruse. În mașina lui a fost găsit un narcotic interzis

Mitropolitul rus Ilarion al Bisericii Ortodoxe Ruse a fost reținut zilele trecute în Cehia sub suspiciunea de posesie de droguri. Ofițerii de poliție au găsit în mașină „patru recipiente mici care conțineau o substanță albă”.

Acesta a fost însă eliberat de poliția cehă în cursul zilei de marți, fără să i se aducă acuzații.

El a insistat asupra faptului că este victima unei înscenări.

„Simpla descoperire a unei substanțe interzise nu răspunde la întrebarea cheie – cum au ajuns aceste obiecte în vehicul în primul rând”, se arată într-un mesaj postat pe canalul său de Telegram.

În urma testelor efectuate de specialiști, substanța găsită în mașină era un narcotic interzis, scrie Reuters.

Potrivit The Guardian, autoritatea națională cehă de combatere a drogurilor a declarat că mașina mitropolitului a fost oprită în urma unei sesizări anonime privind transportul de substanțe narcotice și psihotrope.

Biserica Ortodoxă Rusă a catalogat reținerea mitropolitului drept o „înscenare clasică”, în timp ce Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Cehiei la Moscova în legătură cu acest caz.

Ilarion, în vârstă de 60 de ani, era considerat în trecut mâna dreaptă a patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill.