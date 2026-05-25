Oamenii de știință au descoperit un instrument care ar putea rescrie complet istoria evoluției umane

Cercetători de la Universitatea din Reading și parteneri internaționali au descoperit cele mai vechi unelte de mână din lemn cunoscute până acum, la un sit arheologic din Grecia.

Obiectele au o vechime de aproximativ 430.000 de ani și dovedesc că oamenii primitivi stăpâneau prelucrarea lemnului cu mult înainte de ce se credea, potrivit Science Daily.

Descoperirea a fost făcută la situl Marathousa 1, în regiunea Peloponezului din centrul Greciei. Studiul a fost publicat în revista științifică PNAS și a implicat o echipă internațională condusă de cercetători din Reading, Tübingen și Frankfurt.

Ce s-a găsit la Marathousa 1

Echipa a identificat două obiecte din lemn prelucrate cu grijă. Unul era realizat din lemn de arin și prezenta urme clare de modelare și de utilizare.

Cercetătorii cred că putea servi drept băț de săpat în solul moale de lângă malul unui lac antic. Al doilea era o bucată mai mică de lemn de salcie sau plop, cu urme de cioplire.

Situl conținea și unelte de piatră, alături de rămășițele unor elefanți și ale altor animale. Dovezile sugerează că zona era folosită pentru jupuirea prăzii în apropierea unui lac.

De ce contează această descoperire

Noile dovezi arată că uneltele de mână din lemn erau folosite cu cel puțin 40.000 de ani mai devreme decât se credea.

„Cele mai vechi unelte din lemn provin din locuri precum Regatul Unit, Zambia, Germania și China. Toate sunt mai recente decât descoperirile noastre”, a declarat dr. Annemieke Milks, expertă în unelte din lemn din preistorie.

Singura dovadă mai veche a utilizării lemnului provine de la situl Kalambo Falls din Zambia, datat la aproximativ 476.000 de ani. Acolo însă lemnul a fost folosit ca material de construcție, nu ca unealtă.

Un mediu primitiv plin de pericole

Cercetătorii au descoperit și un fragment de lemn cu urme care nu aparțineau oamenilor. Analiza detaliată a arătat că urmele fuseseră lăsate de un carnivor de talie mare, probabil un urs. Profesoara Katerina Harvati, care coordonează cercetările la Marathousa 1, a subliniat că prezența simultană a marilor carnivore și a activității umane indică o competiție acerbă pentru resurse.

Cercetările au fost finanțate de Consiliul European pentru Cercetare și de Fundația Germană pentru Știință.