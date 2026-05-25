Prima pagină » Life-Inedit » Oamenii de știință au descoperit un instrument care ar putea rescrie complet istoria evoluției umane

Oamenii de știință au descoperit un instrument care ar putea rescrie complet istoria evoluției umane

Cercetători din mai multe țări au descoperit în Grecia unelte din lemn vechi de 430.000 de ani. Descoperirea dovedește că oamenii primitivi prelucrau lemnul cu cel puțin 40.000 de ani mai devreme decât se credea până acum.
Oamenii de știință au descoperit un instrument care ar putea rescrie complet istoria evoluției umane
Andreea Tobias
25 mai 2026, 11:46, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cercetători de la Universitatea din Reading și parteneri internaționali au descoperit cele mai vechi unelte de mână din lemn cunoscute până acum, la un sit arheologic din Grecia.

Obiectele au o vechime de aproximativ 430.000 de ani și dovedesc că oamenii primitivi stăpâneau prelucrarea lemnului cu mult înainte de ce se credea, potrivit Science Daily.

Descoperirea a fost făcută la situl Marathousa 1, în regiunea Peloponezului din centrul Greciei. Studiul a fost publicat în revista științifică PNAS și a implicat o echipă internațională condusă de cercetători din Reading, Tübingen și Frankfurt.

Ce s-a găsit la Marathousa 1

Echipa a identificat două obiecte din lemn prelucrate cu grijă. Unul era realizat din lemn de arin și prezenta urme clare de modelare și de utilizare.

Cercetătorii cred că putea servi drept băț de săpat în solul moale de lângă malul unui lac antic. Al doilea era o bucată mai mică de lemn de salcie sau plop, cu urme de cioplire.

Situl conținea și unelte de piatră, alături de rămășițele unor elefanți și ale altor animale. Dovezile sugerează că zona era folosită pentru jupuirea prăzii în apropierea unui lac.

De ce contează această descoperire

Noile dovezi arată că uneltele de mână din lemn erau folosite cu cel puțin 40.000 de ani mai devreme decât se credea.

„Cele mai vechi unelte din lemn provin din locuri precum Regatul Unit, Zambia, Germania și China. Toate sunt mai recente decât descoperirile noastre”, a declarat dr. Annemieke Milks, expertă în unelte din lemn din preistorie.

Singura dovadă mai veche a utilizării lemnului provine de la situl Kalambo Falls din Zambia, datat la aproximativ 476.000 de ani. Acolo însă lemnul a fost folosit ca material de construcție, nu ca unealtă.

Un mediu primitiv plin de pericole

Cercetătorii au descoperit și un fragment de lemn cu urme care nu aparțineau oamenilor. Analiza detaliată a arătat că urmele fuseseră lăsate de un carnivor de talie mare, probabil un urs. Profesoara Katerina Harvati, care coordonează cercetările la Marathousa 1, a subliniat că prezența simultană a marilor carnivore și a activității umane indică o competiție acerbă pentru resurse.

Cercetările au fost finanțate de Consiliul European pentru Cercetare și de Fundația Germană pentru Știință.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Micul geniu al matematicii din România a cucerit lumea la vârsta de 11 ani. Povestea unui triplu campion mondial la aritmetică mentală
Gandul
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Cancan
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport
Cum își justifică uriașa avere frații Alfred și Gerald Simonis: „Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună”/„Am fost creierul companiei Morgan Sindall”
Libertatea
Debutul primului val de caniculă din acest an aduce temperaturi de peste 30°C. ANM anunță că miercuri va fi cea mai caldă zi din acest episod
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia